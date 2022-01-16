تركيب أول صراف آلي للبيتكوين فى أوروغواي

محمد مصطفى أنور

أول ماكينة صراف آلي للبيتكوين فى أوروغواي

تم وضع أول ماكينة صراف آلي بيتكوين في أوروغواي في بونتا ديل إستي ، وهي وجهة سياحية شهيرة في المنطقة.

تركيب أول صراف آلي للبيتكوين فى أوروغواي 1 16/1/2022 - 6:41 م

حيث قامت أوروغواي بتركيب أول صراف آلي للبيتكوين في العالم ، مما يجعلها الدولة الحادية عشرة في أمريكا الجنوبية التي تروج رسميًا لاعتماد العملة المشفرة. كان لدى أمريكا الجنوبية 79 جهاز صراف آلي بيتكوين قبل إدراج أوروغواي ، وهو ما يمثل 0.2 بالمائة من جميع منشآت Bitcoin ATM في جميع أنحاء العالم.

تم وضع أول ماكينة صراف آلي مشفرة (ATM) في أوروغواي في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية ، وهي مقصد سياحي شهير في المنطقة ، وفقًا لأومبيتو، أنه تم تركيبها عن طريق الاشتراك مع شركتين محليتين للعملات المشفرة ، Urubit و Inpierto ، تم تصميم وتنفيذ أول صراف آلي Bitcoin ATM في أوروغواي.

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Bitcoin و Binance Coin (BNB) و Binance USD (BUSD) و Ferrite Token (FRT) و Urubit هي العملات المشفرة الخمسة التي تدعمها حاليًا أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أوروغواي (URUB) لعمليات السحب و الإيداع حيث تقوم Urubit و Enpyetro ، على التوالي ، بصيانة وتوزيع FRT و URUB ، وهما عملات داخلية.

وفقًا لما قاله لأدولفو فاريلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Inbetro انه تم دعم هذا الجهد بالكامل من قبل حكومة الأوروغواي ، وتعد منصة Inbetro وهي منصة استثمار رقمية وعضو في Cámara Uruguaya de Fintech ، حاضنة أعمال التكنولوجيا المالية في أوروغواي.

Urubit هي عملة مشفرة لامركزية تأسست في أوروغواي وهي متاحة الآن على Binance Smart Chain (BSC).

محمد مصطفى أنور

اسمى محمد مصطفى بكالريوس تجارة اعشق الطبخ والتداول والرياضات المختلفة


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