تركيب أول صراف آلي للبيتكوين فى أوروغواي

أول ماكينة صراف آلي للبيتكوين فى أوروغواي

تم وضع أول ماكينة صراف آلي بيتكوين في أوروغواي في بونتا ديل إستي ، وهي وجهة سياحية شهيرة في المنطقة.

حيث قامت أوروغواي بتركيب أول صراف آلي للبيتكوين في العالم ، مما يجعلها الدولة الحادية عشرة في أمريكا الجنوبية التي تروج رسميًا لاعتماد العملة المشفرة. كان لدى أمريكا الجنوبية 79 جهاز صراف آلي بيتكوين قبل إدراج أوروغواي ، وهو ما يمثل 0.2 بالمائة من جميع منشآت Bitcoin ATM في جميع أنحاء العالم.

تم وضع أول ماكينة صراف آلي مشفرة (ATM) في أوروغواي في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية ، وهي مقصد سياحي شهير في المنطقة ، وفقًا لأومبيتو، أنه تم تركيبها عن طريق الاشتراك مع شركتين محليتين للعملات المشفرة ، Urubit و Inpierto ، تم تصميم وتنفيذ أول صراف آلي Bitcoin ATM في أوروغواي.

العملات الرقمية المتاحة

Bitcoin و Binance Coin (BNB) و Binance USD (BUSD) و Ferrite Token (FRT) و Urubit هي العملات المشفرة الخمسة التي تدعمها حاليًا أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أوروغواي (URUB) لعمليات السحب و الإيداع حيث تقوم Urubit و Enpyetro ، على التوالي ، بصيانة وتوزيع FRT و URUB ، وهما عملات داخلية.

وفقًا لما قاله لأدولفو فاريلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Inbetro انه تم دعم هذا الجهد بالكامل من قبل حكومة الأوروغواي ، وتعد منصة Inbetro وهي منصة استثمار رقمية وعضو في Cámara Uruguaya de Fintech ، حاضنة أعمال التكنولوجيا المالية في أوروغواي.

Urubit هي عملة مشفرة لامركزية تأسست في أوروغواي وهي متاحة الآن على Binance Smart Chain (BSC).