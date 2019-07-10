تردد قناة “Time Sports” الجديد الناقلة لمباراة “السنغال و بنين” 2019

نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية التردد الجديد لقناة تعتبر من أهم القنوات في مجال الرياضة بشكل عام و مجال كرة القدم بشكل خاص وهي قناة “تايم سبورت” ” Time Sports” المفتوحة التي سوف تنقل مباريات كأس الامم الافريقية “مصر 2019” ، وأن ذلك سوف يوفر الكثير من المجهود على شباب الوطن العربي الذين يرغبون في المشاهدة في البيوت بعيداً عن المقاهي ،ومن أجل مشاهدة المباريات و الاستمتاع بها و كذلك بالاٍضافة اٍلى مشاهدة أفضل أستديوهات التحليل الفني والتحكيمي للمباريات مع كوكبة من النجوم مثل أحمد شوبير و حسن شحاتة و حازم اٍمام و غيرهم من النجوم

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تقام البطولة في الأراضي المصرية بمشاركة 24 منتخباً و تم تجهيز العديد من الملاعب لاٍستضافة البطولة مثل ستاد القاهرة ،وستاد الدفاع الجوي ،وستاد الاٍسكندرية ،وستاد الاٍسماعيلية ،وستاد السويس ،وأن تلك البطولة كان مقرر اٍقامتها في الكاميرون ثم تم اٍسناد البطولة اٍلى المغرب و ثم تم اٍسنادها في النهاية اٍلى مصر وكانت مصر على قدر المسؤلية وقامت بحفل اٍفتتاح رائع في ستاد القاهرة في مباراة الاٍفتتاح “مصر ضد زيمبابوي” .

تردد قناة تايم سبورت “Time Sports” الجديد.

نقدم لكم الآن آخر تحديث لقناة تايم سبورت المفتوحة على البث الأرضي كنوع من الدعم للشعب المصري بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام وعشاق محبي كرة القدم ومتابعي بطولة الكان الأفريقية .