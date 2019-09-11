تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action HD
تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action HD
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تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على كافة الأقمار الصناعية

بواسطة حسين كراز 0

تعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من ابرز المجموعات التلفزيونية في الوطن العربي، حيث تضم المجموعة العديد من القنوات، ومن تلك القناة قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي أكشن وقناة ام بي سي one, two, threr، وقناة ام بي سي دراما والعديد من القنوات الاخري، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال تردد قناة ام بي سي أكشن أحد أبرز القنوات التي تتواجد في مجموعة ام بي سي، وتعتبر تلك القناة أحد أهم القنوات التي تعمل على تقديم الأفلام الأجنبية الأكشن والإثارة مترجمة إلى اللغة العربية، وتقوم القناة إبضاً بعرض العديد من البرامج المميزة والهادفة، كبرنامج أكشن يا دوري، والعديد من البرامج الأخرى.



قناة ام بي سي أكشن mbc action

تتميز قناة ام بي سي أكشن كونها ضمن أبرز القنوات التي تعمل على البث على كافة الأقمار الصناعية، وإستطاعت القناة الوصول إلى كل بيت في الوطن العربي، حيث تقدم القناة كل ما هو جديد وهادف من الأفلام والبرامج.



تردد قناة ام بي س أكشن mbc action

يبحث الكثير من عشاق الأفلام الأجنبية الأكشن والإثارة لضبط تردد قناة ام بي سي أكشن على كافة الأقمار الصناعية، حيث يمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-



القمر الصناعيمعامل التصويب ومعدل الترميزالقطبيةالتردد
عرب سات27500  5/6عمودي12284
عرب سات27500  5/6عمودي11270
نايل سات27500  5/6عمودي11476
نايل سات27500  5/6عمودي11470

 

 



حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية



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