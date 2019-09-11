تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على كافة الأقمار الصناعية

تعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من ابرز المجموعات التلفزيونية في الوطن العربي، حيث تضم المجموعة العديد من القنوات، ومن تلك القناة قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي أكشن وقناة ام بي سي one, two, threr، وقناة ام بي سي دراما والعديد من القنوات الاخري، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال تردد قناة ام بي سي أكشن أحد أبرز القنوات التي تتواجد في مجموعة ام بي سي، وتعتبر تلك القناة أحد أهم القنوات التي تعمل على تقديم الأفلام الأجنبية الأكشن والإثارة مترجمة إلى اللغة العربية، وتقوم القناة إبضاً بعرض العديد من البرامج المميزة والهادفة، كبرنامج أكشن يا دوري، والعديد من البرامج الأخرى.







قناة ام بي سي أكشن mbc action

تتميز قناة ام بي سي أكشن كونها ضمن أبرز القنوات التي تعمل على البث على كافة الأقمار الصناعية، وإستطاعت القناة الوصول إلى كل بيت في الوطن العربي، حيث تقدم القناة كل ما هو جديد وهادف من الأفلام والبرامج.







تردد قناة ام بي س أكشن mbc action

يبحث الكثير من عشاق الأفلام الأجنبية الأكشن والإثارة لضبط تردد قناة ام بي سي أكشن على كافة الأقمار الصناعية، حيث يمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-







القمر الصناعي معامل التصويب ومعدل الترميز القطبية التردد عرب سات 27500 5/6 عمودي 12284 عرب سات 27500 5/6 عمودي 11270 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11476 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11470