ترتيب أكبر الشركات العامة في قطر لعام 2022

اكثر من 105 مليار دولار هي القيمة السوقية الخاصة بأكبر 5 شركات عامة في قطر في العام الجاري 2022 بنسبة 58% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة القطرية والتي تبلغ 47شركة.

ويأتي ذلك تزامنا مع صعود المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية بنسبة 1.96% من 1 يناير الماضي حتى 21 نوفمبر 2022 ليصل الى مستوى 11,853.13 نقطة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمو بنسبة 3.4% في العام الجاري 2022 مقابل نمو وصل الى 1.6% في العام السابق بدعم من ارباح كأس العالم الذي تستضيفه قطر هذا العام.

وتتوقع قطر حصولها على 17 مليار دولار كعوائد اقتصادية من كأس العالم والتي تشير التقديرات بأن تكلفة الأنشائات الخاصة بالبطولة بلغت حوالي 8 مليار دولار.

ترتيب الشركات القطرية العامة 2022

وتربعت مجموعة QNB على عرش ترتيب الشركات القطرية العامة في العام الجاري, وجائت بعدها في الترتيب صناعات قطر ويليهم مصرف قطر الاسلامي (المصرف) ويليه مصرف الريانوجائت مجموعة Ooredoo في المركز الخامس.

وكان هذا ترتيب الشركات العمة بشكل موجز لذلك تابع قرائة المقال لتتعرف على ترتيب هذه الشركات وقيمتها السوقية وسعر السهم لكل شركة وصافي ارباحها بشكل أكثر تقصيلا.

وفيما يلي ترتيب اكبر الشركات العامة في قطر في العام الجاري 2022.

ترتيب مجموعة QNB القطرية

بنك قطر الوطني QNB تأسس في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري بملكية جهاز قطر للأستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة ال50% الأخرى.

وتتربع مجموعة QNB القطرية على عرش ترتيب الشركات العامة في قطر للعام الثاني على التوالي برغم انخفاض سعر سهم المجموعة بنسبة 7.6% ليصل إلى 18.65 ريال (5.1 دولار) في 21 نوفمبر من 30ديسمبر الماضي وتبلغ قيمتة المجموعة السوقية 47.3 مليار دولار.

وبالرغم من ذلك زادت ارباح المجموعةبنسبة 7.2% خلال الفترة من 1 يناير الى 30 سبتمبر من العام الجاري 2022 لتتجاوز 11 مليار ريال بما يساوي حوالي 3 مليار دولار.

ووصل سعر سهم مجموعة QNB الى 1.1 ريال بما يساوي 0.3 دولار في الفترة ما بين 1 يناير 2022 الى 30سبتمبر 2022مقارنتا ب1.03 ريال بما يساوي 0.28 لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت اصول البنك لتصل الى 1.14 تريليون ريال بما يساوي 311.8 مليار دولار اول 9 اشهر لعام 2022, مقابل 1.09 تريليون ريال بما يساوي 300.23 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار نسبة 51.9% من قيمة المجموعة, وفي ابريل الماضي قرر البنك إمكانية رفع حد الملكية الأجنبية بالبنك الى 100%.

ترتيب صناعات قطر

شركة صناعات قطر هي شركة مساهمة عامة تأسست في 19 ابريل 2003 وتعمل في مجالات البتروكيماويات ووالأسمدة والحديد.

بلغت قيمتها السوقية 24.4 مليار دولار, ويبلغ سعر سهمها 14.7 ريال بما يعادل 4 دولار بأنخفاض 5.1% من 1يناير حتى 21 نوفمبر 2022.

وفيما أعلنا الشركة أنها حققت صافي أرباح وصل الى 28% ليصل الى 7 مليار ريال بما يعادل 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1 يناير 2022 الى 30 سبتمبر 2022 مقارنتا بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

ترتيب مصرف قطر الاسلامي (المصرف(

مصرف قطر الاسلامي (المصرف), هو أول مصرف اسلامي في قطر تأسس عام 1982م, وهو اكبر مصرف اسلامي في قطر حتى الآن.

ويستحوز على نسبة 49% من التعاملات في البنوك الاسلامية و10% من التعاملات المصرفية بصفة عامة في البلاد.

وتبلغ القيمة السوقية لمصرف قطر الاسلامي 15.6 مليار دولار

وحقق سهم المصرف ارتفاعا بنسبة 31% من 30ديسمبر 2021 الى 21نوفمبر 2022 ليصل الى 24 ريال بما يعادل 6.6 دولار, والذي انعكس على قيمة المصرف السوقية ليصل الى 15.6 مليار دولار

وارتفعت صافي ارباح المصرف بنسبة 14% بزيادة تقدر 2.9 مليار ريال بما يساوي 789.3 مليون دولار من 1 يناير 2022 الى 30 سبتمبر 2022.

ترتيب مصرف الريان

تأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في 4 يناير 2006, ويتمثل نشاط المصرف في الانشطة المصرفية والاستثمارية والتمويلية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

وقد بلغت قيمة مصرف الريان السوقية 9.2 مليار دولار, وبلغ سعر سهم مصرف الريان 3.6 ريال بما يعادل 1 دولار بانخفاض بنسبة 22.4% من الفترة ما بين 1 يناير 2022 حتى 21 نوفمبر 2022.

وانخفضت صافي الارباح بنسبة 20.3% بانخفاض 1.37 مليار ريال بما يساوي 376.3 مليون دولار في الفترة من 1 يناير 2022 الى 30 سبتمبر 2022, مقارنة بـ 1.7 مليار ريال بما يساوي 473.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

كما اعلن مصرف الريان أنه إستكمل الإندماج مع بنك الخليج التجاري في 30 نوفمبر من العام الماضي ليصبح البنكان بنكا واحدا يحملان اسم مصرف الريان.

كما بلغت اجمالي اصول مصرف الريان في 30 سبتمبر 2022 164.1 مليار ريال بما يساوي 45.1 مليار دولار, وللبنك 17 فرع في قطر في الوقت الحالي.

ترتيب مجموعة Ooredoo

بلغت القيمة السوقية للمجموعة 8.6 مليار دولار

وارتفع سعر سهم مجموعة Ooredoo ليصل الى 9.8 ريال بما يساوي 2.7 دولار بنسبة 39.1% من 3. ديسمبر 2021 الى 21 نوفمبر 2022.

وهذا الأرتفاع في سعر السهم رفع قيمة مجموعة Ooredoo السوقية ليصل الى

8.6 مليار دولار لتصبح خامس أكبر شركة عامة في قطر لهذا العام.

وارتفعت صافي ارباح المجموعة في الفترة من 1 يناير 2022 الى 30 سبتمبر 2022 الى 2.4 مليار ريار بما يساوي 649.2 مليون دولار, والذي يمثل أكثر من 52 ضعف أرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 45.3 مليون ريال بما يساوي 12.4 مليون دولار فقط.

وبذلك نكون قدمنا لحضراتكم إطلالة على ترتيب أكبر الشركات العامة في قطر لعام 2022, وفي الختام تقبلو تحياتي.