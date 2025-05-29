تراجع 400 جنيه.. انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث شهد المعدن النفيس زيادة جديدة بقيمة 20 جنيها داخل سوق الصاغة إلا أنه ما زال بعيدا عن مستوياته التاريخية التي سجلها في أبريل الماضي.

ولا يزال الذهب يعاني من الانخفاضات المتتالية بنحو 400 جنيه من اعلى سعر لعيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المحلي، والذي قد لامس حاجز الـ 5000 جنيه خلال ذروة الاضطرابات الاقتصادية في أبريل الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحرب الرسوم التجارية التي هدأت مؤخرا.

وشهدت الأسواق المالية استقرارا في معظم الأعيرة مع ميل نحو الارتفاع المحدود وسط توقعات متفاوتة من قبل تجار الذهب بعودة موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وسط موجة من الترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات سعر الدولار عالميا فضلا عن التغيرات في معدلات التضخم.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18 وهو المفضل في المشغولات الذهبية ويعد الأكثر طلبا في محافظات الوجه البحري والقبلي نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بـ 21 أو عيار 24، 3956 جنيها للبيع و3939 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة فلا يزال يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل المواطنين كونه الأكثر تداولا والأقرب لثقافة الشراء، فقد وصل سعره إلى 4615 جنيها للبيع مقابل 4595 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

أما عيار 24 والذي يعد الأكثر نقاء وهو الأعلى في السوق المحلي ويستخدم في السبائك والاستثمار وقد بلغ سعره اليوم الخميس في بداية التعاملات 5274 جنيها للبيع مقابل 5251 جنيها للشراء وهو سعر قريب من المستويات القياسية السابقة.

سعر الجنيه الذهب

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب والبالغ وزنه 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل اليوم 36920 جنيها للبيع مقابل 36460 جنيها للشراء وهو من أدوات الادخار الآمن في السوق المحلي وخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية

سعر المصنعية في مصر

ويتم إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيها للجرام حسب نوع المشغولات والمنطقة حيث تختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.