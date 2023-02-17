تراجع ملحوظ فى “سعر الذهب” اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تراجع اليوم الجمعة السابع عشر من فبراير سعر جرام الذهب، ليسجل إنخفاض ملحوظ بقيمة خمس جنيهات للجرام وقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر طلبا في الأسواق ومحلات الصاغة- حوالى 1685 جنيها بدون المصنعية وهو يعتبر أقل سعر للذهب في فى هذا العام 2023، في الوقت نفسه، يسجل سعر الذهب العالمى إنخفاض إلى مستوى متدنى ليصل السعر إلى حوالى 1824 دولار في التعاملات الفورية اليوم مع إنخفاض طفيف كانت نسبته 1%.

سعر الذهب اليوم الجمعةاليوم 17 فبراير.

سجل سعر الذهب اليوم.

عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 21 سجل 1685 جنيها.

عيار 24 سجل 1926 جنيها.

الجنيه الذهب 13380 جنيها.

وتراجع سعر الذهب اليوم بنسبة 0.48% عند السعر 1828 دولار، وقد تراجع الذهب الأسبوع الحالى بنسبة 1.9% إلى الوقت الحالى، ويعتبر الذهب غير متأثر من حالة التضخم الحالية، لكن السعر الحالى للفائدة المرتفعة ترفع بدورها من تكلفة الفرص الأخرى للإحتفاظ بسبائك الذهب غير ذات العوائد.

السعر العالمى للذهب اليوم.

شهد اليوم الجمعة 17 فبراير، تراجع ملحوظ فى سعر الذهب، ومن المتوقع الأيام المقبلة أن يشهد سعر الأصفر تراجع ملحوظ على مدار الأسابيع القادمة فى ثالث إنخفاض له على التوالي، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من هذا التراجع اليومى وذلك من بعد قيام مجلس “الإحتياطي الفيدرلي” بالولايات المتحدة الأمريكية، برفع سعر الفائدة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، بحسب التقارير التى وردت من متخصصين هناك.

ومن ناحية أخرى أكد الكثير من المسؤلين فى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالى، بأن السياسة النقدية من المفروض أن تظل حازمة وذلك للمساعدة فى خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي والبالغ نسبته 2%، وقد صرح مسؤولان في البنك الإحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس 16 فبراير إن “البنك المركزي الأمريكي” كان عليه من الأرجح الشروع فى رفع أسعار الفائدة أكثر مما قرر في وقت ماضي من هذا الشهر.

ومن المتوقع كما صرحت أسواق المال الآن إرتفاع فى سعر الفائدة، لتصل أعلى من 5% بحلول شهر مايو القادم والثبات عند هذا المسوى فى خلال هذا العام.

كما إرتفع مؤشر سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع، وينافس الذهب الدولار ويعمل كمخزن آمن لقيمة الذهب، وأيضا تكون مكاسب الدولار للمستثمر عاملة على تخفيض قيمة السبائك الذهبية وتجعلها أقل جاذبية للمشترين في خارج البلاد.

وعلى الرغم من تقلبات الأسعار الحالية في السوق، يعتبر الذهب مصدر للإسقرار النسبى مؤخرا، ولا يزال يوفر للمستثمرين مكسب آمنا في أوقات الإضطرابات، وبالتالي تتوقع التقارير بأن الذهب هوأقل خطورة مقارنة بأماكن المضاربات الأخرى في السوق على سبيل المثال أسواق الأسهم، ومن المتوقع أن يصل سعر الذهب هذا العام 2023 إلى حوالي 1945 دولار.