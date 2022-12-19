تراجع سهم كابلات الرياض في أولى جلسات التداول له وموقف سهم أرامكو

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، منخفضًا خلال تعاملات اليوم، بواقع 65.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 10186.18 نقطة، وسط تراجع العديد من الأسهم المختلفة، وعلى رأسهم سهم كابلات الرياض الذي تم تداوله لأول مرة، وبلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، وعدد الأسهم 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة.

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية

وفي تفاصيل موقع سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الإثنين، ارتفعت أسهم 39 شركة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 171 شركة أخرى، وجاء موقفها كالآتي:

الأسهم الأكثر ارتفاعًا: الآمار، وجدوى ريت السعودية، ومبكو، والجزيرة ريت، والنهدي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا: كابلات الرياض، وشمس، وتهامة، وصادرات.

تراجع سهم كابلات الرياض

أما عن موقف سهم كابلات الرياض الذي يدخل سوق الأسهم السعودية لأول مرة، فقد سجل تراجعًا بنسبة 2.67% عند سعر 41.85 ريال، بالرغم من تصدر قيم التداولات في أول جلسة تداول للسهم، مع العلم أن سعر الطرح النهائي كان قد تحدد بـ 43 ريالًا للسهم الواحد، في حين بلغت قيمة التداولات على السهم نحو 265 مليون ريال، مسجلاً حجم تداول 6.3 مليون سهم.

سهم أرمكو

أما عن موقف سهم أرامكو الأكثر شهرة، فقد أغلق عند 30.95 ريال، وكان سعر الافتتاح له: 30.95، وهو أعلى سعر أيضًا وصل له، في حين كان أدنى سعر له 30.55 ريال، وتم تداول كمية 4.3 مليون سهم بلغت قيمتها 135.2 مليون ريال.