تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم ١٥ فبراير ٢٠٢٣

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم، لتصل إلى مستويات غير متوقعة ويصل عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة إلى 1700 جنيه للبيع مقارنة ب 1715 جنيها للشراء أمس، و1950 جنيها في يناير الماضي بفارق نحو 250 جنيها من أعلى سعر.

حيث تراجع عيار 18 أيضا في محالّ الصاغة ليسجل مستويات متدنية ليلامس 1450 جنيها للبيع مجددا، بعد تخطيه 1600 جنيه في يناير الماضي.

كما تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وفي سياق متصل تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام ” كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.