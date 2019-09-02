تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بمصر

أكد رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد عن تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم وأن الأسعار مستمرة في الإنخفاض، وأضاف أن سعر الكيلو في المزارع تراوح ما بين 15 إلى 16 جنيه وفق أخر تقارير، بينما سجلت كرتونة البيض بسعر تسليم المزارع بنحو 24 جنيه، ويتم بيعها إلى المستهلك بحد أقصي بنحو 27 جنيه للكرتونة الواحدة.

أسبب تراجع أسعار الدواجن في مصر

وأوضح رئيس شعبة الدواجن عن أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر ييرجع إلى الأزمة الكبيرة التي يمر بها المربيين في الوقت الحالي، خاصةً وأنها لم تصل لسعر تكلفة العلف، وأضاف أيضاً بأن الإنتاج اليومي للدواجن يصل بنحو 1.5 مليون طائر، وبلغت قيمة الخسارة للطائر الواحد بنحو 10 جنيهات، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على المربيين بخسارة بلغت قدرها بنحو نصف مليار جنيه خلال 3 أسابيع.

هل تأثرت أسعار الدواجن بسعر تحرير الدولار الجمركي؟

نفي الدكتور عبد العزيز السيد تماماً تأثر أسعار الدواجن بسعر تحرير الدولار الأمريكي، وأشار بأنه لو كانت هناك زيادة جديدة في الأسعار الخاصة بمستلزمات الإنتاج التي يتم استياردها من الخارج سوف تؤثر بالفعل ولكن بشكل طفيف للغاية وغير ملحوظ تماماً.