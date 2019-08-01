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تراجع المعدن الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر والسعودية

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
تراجع المعدن الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر والسعودية
أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بنحو أكثر من  4 جنيهات للجرام الواحد عقب هبوط الأوقية بشكل مفاجئ من 1425 دولار إلى 1407 دولار في أحدث تقرير، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع طفيف بنحو جنيهان للجرام، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بالتزامن مع تراجع الأوقية، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء بنحو 40 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الخميس تراجع جديد عقب انخفاض الأوقية بنحو 18 دولار بالمقارنة مع سعر الأوقية أمس، وسجل عيار 18 للجرام 557 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام الواحد بنحو 743 جنيه بدون قيمة المصنعية، بالتزامن مع سعر الأوقية الذي سجلت حتى الآن 1407 دولار.

الوحدةالسعر بالجنيه المصري للجرام
عيار 24741 إلى 743
عيار 22679 إلى 681
عيار 21648 إلى 650
عيار 18555 إلى 557
عيار 14432 إلى 433
عيار 12370 إلى 371
الجنيه الذهب5,184 إلى 5,200
الأونصة23,032 إلى 23,103
كيلو الذهب740,571 إلى 742,857

وجاءت أبرز انخفاض سعر الذهب في مصر بعد تصريح رئيس مجلس الإحتياطي الأمريكي بأن خفض الفائدة ربع نقطة على حد تصريحه لا يُعني اتجاه الفيدرالي الأمريكي تجاه سياسية تيسيرية في المستقبل، الأمر الذي انعكس على أسعار الأوقية عالمياً، ومع التغييرات التي أصبح يشهدها الذهب من يوم لأخر نتابع معكم عبر موقع نجوم مصرية أسعار كافة أعيرة الذهب بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر الذهب اليوم في السعودية تراجع جديد عقب هبوط قيمة الأوقية عالمياً، حيث سجل عيار 24 للجرام 169.81 ريال للجرام بدلاً من 170.47 ريال في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي انخفاض جديد بنحو 88 ريال لتُسجل الآن 5281 ريال بدلاً من 5369 ريال في تعاملات أمس، وسجل عيار 21 للجرام 148.58 ريال بدون قيمة المصنعية.

وسجل الجنيه الذهب تراجع جديد بنحو 20 ريال مقارنةً بتعاملات أمس الأربعاء، ليُسجل في الوقت الحالي 1189 ريال مقابل 1408 بالدولار الأمريكي، بينما سجل عيار 18 مقابل الجرام 127.36 ريال، مع العلم بأن كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية، ويتم تحديثها من وقت لأخر على مدار التعاملات اليومية حالة حدوث تغييرات مفاجئة مثلما حدث اليوم الخميس.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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