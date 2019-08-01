تراجع المعدن الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر والسعودية

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بنحو أكثر من 4 جنيهات للجرام الواحد عقب هبوط الأوقية بشكل مفاجئ من 1425 دولار إلى 1407 دولار في أحدث تقرير، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع طفيف بنحو جنيهان للجرام، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بالتزامن مع تراجع الأوقية، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء بنحو 40 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الخميس تراجع جديد عقب انخفاض الأوقية بنحو 18 دولار بالمقارنة مع سعر الأوقية أمس، وسجل عيار 18 للجرام 557 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام الواحد بنحو 743 جنيه بدون قيمة المصنعية، بالتزامن مع سعر الأوقية الذي سجلت حتى الآن 1407 دولار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الأونصة 23,032 إلى 23,103 كيلو الذهب 740,571 إلى 742,857

وجاءت أبرز انخفاض سعر الذهب في مصر بعد تصريح رئيس مجلس الإحتياطي الأمريكي بأن خفض الفائدة ربع نقطة على حد تصريحه لا يُعني اتجاه الفيدرالي الأمريكي تجاه سياسية تيسيرية في المستقبل، الأمر الذي انعكس على أسعار الأوقية عالمياً، ومع التغييرات التي أصبح يشهدها الذهب من يوم لأخر نتابع معكم عبر موقع نجوم مصرية أسعار كافة أعيرة الذهب بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر الذهب اليوم في السعودية تراجع جديد عقب هبوط قيمة الأوقية عالمياً، حيث سجل عيار 24 للجرام 169.81 ريال للجرام بدلاً من 170.47 ريال في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي انخفاض جديد بنحو 88 ريال لتُسجل الآن 5281 ريال بدلاً من 5369 ريال في تعاملات أمس، وسجل عيار 21 للجرام 148.58 ريال بدون قيمة المصنعية.

وسجل الجنيه الذهب تراجع جديد بنحو 20 ريال مقارنةً بتعاملات أمس الأربعاء، ليُسجل في الوقت الحالي 1189 ريال مقابل 1408 بالدولار الأمريكي، بينما سجل عيار 18 مقابل الجرام 127.36 ريال، مع العلم بأن كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية، ويتم تحديثها من وقت لأخر على مدار التعاملات اليومية حالة حدوث تغييرات مفاجئة مثلما حدث اليوم الخميس.