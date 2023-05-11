تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 11-5-2023 واضطراب سوق الصاغة

يوم تلو الآخر تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب بين ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة أو انخفاضها حتى أقترب سعر جرام عيار 21 الأكثر شرائًا في مصر إلى 3000 جنيه، مما جعل المواطنين يعزفون عن شرائه ويتجهون إلى عيار 18 نظرًا لقلة سعره وعمل معظم المشغولات الذهبية منه، فهو الأكثر استخدامًا لدى الفتيات في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع سعر الذهب بوتيرة سريعة ولا أحد يعلم عند أي سعر يستقر سعر الذهب في الصاغة.

شعبة الذهب: توقعات بالهبوط بعد إلغاء الرسوم الجمركية

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر المتواجد في الأسواق غير عادل ولا يعبر عن سعر الذهب وقيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن حالة الاضطراب التي تشهدها أسعار الذهب لم تحدث من قبل.

وتوقع “نجيب” في تصريحات تليفزيونية، أنه يتوقع الهبوط بعد القرار الذي اتخذته الحكومة حول إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

سعر الذهب الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 مايو في الصاغة ومحلات المجوهرات، لتسجل مختلف الأعيرة زيادة تم رصدها من خلال الجدول التالي:

الجرام السعر عيار 24 2926 جنيهًا للجرام عيار 21 2560 جنيهًا للجرام عيار 18 2194 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب 20480 جنيهًا

قرار مجلس الوزراء بشأن دخول الذهب من الخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر بقيمة 150 جرام.

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

قيمة مصنعية جرام الذهب

تختلف مصنعية جرام الذهب من مكان لآخر وكذلك بين محلات المجوهرات داخل المحافظة الوحدة نتيجة لعمليات البيع والشراء، لكنها في النهاية تتراوح ما بين 70 -100 جنيه على كل جرام.