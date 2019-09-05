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تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0


يذكر أن أسعار الذهب في مصر كانت قد شهدت حالة من التراجع الكبير ، وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر لعام 2019 ، وقد جاء هذا التراجع بمقدار  4 جنيهات ، ويذكر أن ذلك قد جاء بعد الارتفاع الشديد الذي وصل إليه سعر الذهب في تعاملات يوم أمس الأربعاء ، وقد جاء هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار الأوقية اليوم ، وذلك تبعًا لتصريحات السيد الأستاذ وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في القاهرة.



كما قد صرح الأستاذ وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب ، أن انخفاض سعر الذهب اليوم يرجع إلى تراجع أسعار الأوقية الذهبية ، هذا بعد فتح البورصة العالمية للذهب الأمر الذي أسفر  عن انخفاض يصل إلى نحو 35 دولار للأوقية ، وقد جاء ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب أعلى مستويات لها منذ أكثر من 6 سنوات ، لتصل إلى 1547 دولار أمريكي يوم أمس الأربعاء.

كما قد أوضح “أمين وصفي” أن الانخفاض في أسعار الذهب اليوم الخميس يرجع إلى بدء محادثات تجارية  بين كل من جمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، هذا بالاضافة إلى استقرار الوضع في هونج كونج خلال الفترة الأخيرة.



ومن خلال موقع نجوم مصرية ، نوضح لك أحدث وأدق أسعار تداول أعيرة الذهب المختلفة في أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر 2019 ، حيث يرغب الكثير من الأشخاص بمتابعة ومعرفة أدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق المصرية.

متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بغير مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24798 إلى 800
عيار 22731 إلى 733
عيار 21698 إلى 700
عيار 18598 إلى 600
عيار 14465 إلى 467
عيار 12399 إلى 400
الاونصة24,809 إلى 24,880
الجنيه الذهب5,584 إلى 5,600
الكيلو797,714 إلى 800,000


متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24805.95 جنيه$48.82
سعر الذهب عيار 22738.79 جنيه$44.75
أسعار الذهب عيار 21705.22 جنيه$42.72
أسعار الذهب عيار 18604.47 جنيه$36.62
سعر الذهب عيار 14470.14 جنيه$28.48
سعر الذهب عيار 12402.97 جنيه$24.41
سعر الذهب عيار 9302.23 جنيه$18.31
أسعار أوقية الذهب25,065 جنيه$1,518
أسعار جنيه الذهب5,642 جنيه$341.75
أسعار كيلو الذهب805,947 جنيه$48,820

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14


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الشيماء عزيز خضير

    خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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