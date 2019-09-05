تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية







يذكر أن أسعار الذهب في مصر كانت قد شهدت حالة من التراجع الكبير ، وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر لعام 2019 ، وقد جاء هذا التراجع بمقدار 4 جنيهات ، ويذكر أن ذلك قد جاء بعد الارتفاع الشديد الذي وصل إليه سعر الذهب في تعاملات يوم أمس الأربعاء ، وقد جاء هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار الأوقية اليوم ، وذلك تبعًا لتصريحات السيد الأستاذ وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في القاهرة.







كما قد صرح الأستاذ وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب ، أن انخفاض سعر الذهب اليوم يرجع إلى تراجع أسعار الأوقية الذهبية ، هذا بعد فتح البورصة العالمية للذهب الأمر الذي أسفر عن انخفاض يصل إلى نحو 35 دولار للأوقية ، وقد جاء ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب أعلى مستويات لها منذ أكثر من 6 سنوات ، لتصل إلى 1547 دولار أمريكي يوم أمس الأربعاء.

كما قد أوضح “أمين وصفي” أن الانخفاض في أسعار الذهب اليوم الخميس يرجع إلى بدء محادثات تجارية بين كل من جمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، هذا بالاضافة إلى استقرار الوضع في هونج كونج خلال الفترة الأخيرة.







ومن خلال موقع نجوم مصرية ، نوضح لك أحدث وأدق أسعار تداول أعيرة الذهب المختلفة في أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر 2019 ، حيث يرغب الكثير من الأشخاص بمتابعة ومعرفة أدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق المصرية.

متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بغير مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الاونصة 24,809 إلى 24,880 الجنيه الذهب 5,584 إلى 5,600 الكيلو 797,714 إلى 800,000







متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 805.95 جنيه $48.82 سعر الذهب عيار 22 738.79 جنيه $44.75 أسعار الذهب عيار 21 705.22 جنيه $42.72 أسعار الذهب عيار 18 604.47 جنيه $36.62 سعر الذهب عيار 14 470.14 جنيه $28.48 سعر الذهب عيار 12 402.97 جنيه $24.41 سعر الذهب عيار 9 302.23 جنيه $18.31 أسعار أوقية الذهب 25,065 جنيه $1,518 أسعار جنيه الذهب 5,642 جنيه $341.75 أسعار كيلو الذهب 805,947 جنيه $48,820

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14





