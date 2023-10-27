أخبار إقتصادية

تراجع أسعار أسهم البورصة الأردنية بنهاية تداولات الأسبوع

آياتي خيري

تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.41%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2414.2 نقطة.

بورصة الأردن

صورة لمبنى بورصة الأردن _ مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية

ووصل حجم المعدل اليومي للتداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.4 ملايين دينار أردني مقارنة مع 3.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة تراجع وصلت 4.9% فيما كان حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 18.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

وجاء عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 14.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 8906 صفقات.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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