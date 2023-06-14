تداول السُّعُودية تعلن مواعيد التداول خلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

يبحث العديد من المسلمين في شتى بقاع العالم عن موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2023 م، وذلك حتى يتمكنوا من الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة، بالإضافة إلى رغبتهم في الحصول على إجازة بالقطاعات المتباينة، وقد أعلنت شركة تداول السُّعُودية عن موعد نهاية التداول وموعد رجوعه عقب إجازة عيد الأضحى.

موعد إجازة عيد الأضحى تداول السُّعُودية

تُعدّ شركة تداول السُّعُودية من أشهر الشركات بالسعودية، حيث تشمل الكثير من المهام تداول الأوراق المالية لكل المستثمرين محليًا وعالميًا، وقد أعلنت الشركة عن توقيت إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ بنهاية يوم 4 من شهر ذي الحَجَّة 1444 هجريًا، والموافق يوم 22 من شهر يونيو الحالي 2023م، وسيتم استئناف التداول عقب إجازة العيد التي ستنتهي يوم 2 من شهر يوليو القادم 2023م.

أوقات التداول بالسوق السعودي

هناك أوفات محددة للتداول بالسوق السعودي، حيث يبدأ تداول السندات والصكوك وتداول صناديق المؤشرات من الساعة 10 صباحًا وإلى الساعة 3 مساءًا.

موعد عيد الأضحى بالسعودية

عقب استطلاع الجهات المتخصصة على رؤية هلال ذو الحَجَّة، فإنه تم الإعلان أن يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو الحالي 2023 م هو أول أيام شهر ذو الحَجَّة 1444هجريًا، وستكون أول أيام عيد الأضحى يوم 28 من شهر يونيو الحالي.

وبذلك نكون قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمواعيد رجوع التداول عقب عيد الأضحى.