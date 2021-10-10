تخفيضات 30% على أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصل عليه، كشف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخطط لضخ كميات كبيرة من حلويات المولد النبوي في مجمعات الشركة الاستهلاكية، والتي يبلغ عددها 1300 مجمعاً، بخصومات تتراوح بين من 25 إلى 30٪.

أسعار حلاوة المولد

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال مساعد وزير التموين، إن سعر الكيلوجرام من حلويات المولد النبوي يبدأ من 65 جنيهاً، و 2 كيلو جرام 130 جنيهاً، و 3 كيلو جرام 200 جنيه، وأن العلبة تشمل العديد من أنواع الحلوى كالفولية و السمسمسة، والبندق والمكسرات وجوز الهند وأنواع أخرى عديدة.

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقدم حلويات لا تلتزم بالمواصفات أو تضر بصحة الجمهور، كما تقوم الوزارة بشن حملات مكثفة على أسواق ومحلات حلوى المولد من أجل التأكد من مطابقتها لكافة المواصفات.

تخفيضات أسعار حلاوة المولد

تهدف وزارة التموين من خلال عمل تخفيضات على أسعار حلاوة المولد، وضخها كذلك لكميات كبيرة بمجمعاتها، إلى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، لكي يستطيعوا شراء ما يريدونه من حلاوة المولد، وكذلك إدخال السرور عليهم وعلى عائلاتهم.

موعد المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف هو الثامن عشر من هذا الشهر وهو شهر أكتوبر، حيث لم يتبقى الكثير من الوقت على حلول هذا الموعد، وتشهد الدول العربية والإسلامية، وخاصة مصر، العديد من مظاهر الإحتفال بمولد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام.