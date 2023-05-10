تحولات كبرى في الاستثمار الحكومي المصري: ما الذي ينتظر المستثمرين المحليين والأجانب؟

أعلن مجلس الوزراء المصري بالأمس عن بعض التحديثات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، وكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بإحدى أهم شركات الدولة.

وأفاد البيان الصادر عن المجلس بأن شركتي “صافي” و”وطنية”، بدأ بالفعل يصلهم عروض من مستثمرين استراتيجيين في شهر مايو الحالي، وأن هناك تحالفات محلية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الشركتين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم تداول تقارير في الأسابيع الماضية تشير إلى تأخر مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا لمصادرنا فإن ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 2023/2024 تستهدف حصيلة 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الجديدة التي كشف عنها مجلس الوزراء، فلم يتم الكشف عن الأطراف الأخرى التي شاركت في الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن هذا الإعلان يعد خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتعزيز الاهتمام بالاستثمار في الشركات الحكومية، وخاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام والأسابيع القادمة، مما يجعل من هذا الإعلان فرصة ممتازة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات الحكومية المصرية.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك