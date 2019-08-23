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“تحليل اقتصادي” بعد تخفيض سعر الفائدة 1.5% .. تعرف على أسعار العائد الجديد على الشهادات والودائع الادخارية

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“تحليل اقتصادي” بعد تخفيض سعر الفائدة 1.5% .. تعرف على أسعار العائد الجديد على الشهادات والودائع الادخارية
سعر الفائدة

تخفيض سعر الفائدة أو رفعها هى أحد سياسات البنك المركزي للدول، حيث يعمل البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد في حالات التضخم، وتخفيض سعر الفائدة في حالة الركود أو الكساد، هذه السياسة التي تتبعها البنوك المركزي هى (أ .ب) اقتصاد، ونظراً للظروف الراهنة في تلك الفترة، التي يشهدها العالم في الحرب الاقتصادية بين “واشنطن” و”بكين” تأثرت الكثير من الدول بهذه التكهنات الاقتصادية بشكل يستدعى تدخل البنوك المركزية في العديد من الدول.

وأخيراً اعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة (1.5%) “نقطة مئوية” وهذا يعمل على فرض السيولة المالية في الأسواق، والتي تعني مزيداً من الاستثمار في السوق المحلي في تلك الفترة، نتيجة ترطيب الأسواق المحلية بجانب من السيولة النقدية، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض فوائد القروض، حيث يتناسب سعر العائد على الودائع والشهادات تناسب طردي مع أسعار الفوائد على القروض، نتيجة ثبات قيمة ربح البنوك من دخول وخروج الأموال إلى خزائنها، حيث ننتظر في الأيام القادمة حالة رواج اقتصادي نتيجة توفر السيولة النقدية في الأسواق.

سعر الفائدة في البنوك اليوم

اجتمعت اليوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لبحث قرار تخفيض أسعار الفائدة على القروض والعائد على الادخار، وبالفعل تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية.

أسعار الفائدة على الودائع والقروض
سعر الفائدة على الإيداع14.25 %
سعر الفائدة على الإقراض14.25 %

ماذا يحدث بعد خفض الفائدة على القروض؟

تخفيض الفائدة على القروض هو تخفيض المصروفات والرسوم التي تقررها البنوك لهذه القروض، وبالتالي سيتم تخفيض الأموال التي يتم دفعها أعلى رأس مال القرض، وهذا يخلق فرصة مناسبة وبيئة صالحة للاستثمار، والتي تؤدي إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق نسبة أعلى في النمو المحلي، واجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يأتي لاحتواء الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي والزراعي والتجاري حالة انتعاش في السوق المحلي، وأما الاستثمار العالمي فيتأثر بشكل كبير بالعديد من القرارات الدولية.

أسعار العائد على الشهادات

وبالفعل تأثرت الشهادات الادخارية بالتزامن مع تخفيض قيمة الفائدة بمقدار 1.5% ومن هذه الشهادات حيث أعلنت بعض البنوك عن خفض العائد على الشهادات الادخارية.

أسعار العائد على الشهادات
الشهاداتالسعر الجديدالسعر القديمملاحظات
الشهادات الثابتة 3 سنوات14 %15 %يصرف شهرياً
الشهادات الثابتة 3 سنوات14.25 %15.25 %يصرف ربع سنوي
الشهادة الخماسية12 %13 %عائد شهري
الشهادة الادخارية 3 سنوات14.5 %16 %المتغيرة

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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