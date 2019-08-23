“تحليل اقتصادي” بعد تخفيض سعر الفائدة 1.5% .. تعرف على أسعار العائد الجديد على الشهادات والودائع الادخارية

تخفيض سعر الفائدة أو رفعها هى أحد سياسات البنك المركزي للدول، حيث يعمل البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد في حالات التضخم، وتخفيض سعر الفائدة في حالة الركود أو الكساد، هذه السياسة التي تتبعها البنوك المركزي هى (أ .ب) اقتصاد، ونظراً للظروف الراهنة في تلك الفترة، التي يشهدها العالم في الحرب الاقتصادية بين “واشنطن” و”بكين” تأثرت الكثير من الدول بهذه التكهنات الاقتصادية بشكل يستدعى تدخل البنوك المركزية في العديد من الدول.

وأخيراً اعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة (1.5%) “نقطة مئوية” وهذا يعمل على فرض السيولة المالية في الأسواق، والتي تعني مزيداً من الاستثمار في السوق المحلي في تلك الفترة، نتيجة ترطيب الأسواق المحلية بجانب من السيولة النقدية، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض فوائد القروض، حيث يتناسب سعر العائد على الودائع والشهادات تناسب طردي مع أسعار الفوائد على القروض، نتيجة ثبات قيمة ربح البنوك من دخول وخروج الأموال إلى خزائنها، حيث ننتظر في الأيام القادمة حالة رواج اقتصادي نتيجة توفر السيولة النقدية في الأسواق.

سعر الفائدة في البنوك اليوم

اجتمعت اليوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لبحث قرار تخفيض أسعار الفائدة على القروض والعائد على الادخار، وبالفعل تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية.

أسعار الفائدة على الودائع والقروض سعر الفائدة على الإيداع 14.25 % سعر الفائدة على الإقراض 14.25 %

ماذا يحدث بعد خفض الفائدة على القروض؟

تخفيض الفائدة على القروض هو تخفيض المصروفات والرسوم التي تقررها البنوك لهذه القروض، وبالتالي سيتم تخفيض الأموال التي يتم دفعها أعلى رأس مال القرض، وهذا يخلق فرصة مناسبة وبيئة صالحة للاستثمار، والتي تؤدي إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق نسبة أعلى في النمو المحلي، واجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يأتي لاحتواء الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي والزراعي والتجاري حالة انتعاش في السوق المحلي، وأما الاستثمار العالمي فيتأثر بشكل كبير بالعديد من القرارات الدولية.

أسعار العائد على الشهادات

وبالفعل تأثرت الشهادات الادخارية بالتزامن مع تخفيض قيمة الفائدة بمقدار 1.5% ومن هذه الشهادات حيث أعلنت بعض البنوك عن خفض العائد على الشهادات الادخارية.