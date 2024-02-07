تحليل أسعار الذهب اليوم 7 فبراير 2024.. استقرار في ظل انتظار تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تستمر أسعار الذهب في الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير، حيث ينتظر المتداولون تصريحات عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتقييم مدى التأثير المحتمل لتلك التصريحات على سوق المعدن الثمين.

في تقرير نشرته وكالة “رويترز”، أظهرت المعاملات الفورية استقرار سعر الذهب عند 2035.12 دولارا للأوقية، بعد ارتفاع طفيف في الجلسة السابقة، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2051.20 دولارا للأوقية.

تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تصريحات الثلاثاء التي أشار فيها بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في حال تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات، ومع إبقاء المعركة لاحتواء التضخم قائمة، يترقب المتداولون مزيدا من الإشارات حول سياسة البنك المركزي.

في هذا السياق، يظهر الذهب كأصل آمن، حيث يجذب حاملي العملات الأخرى خاصة في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة وانخفاض قيمة الدولار،

تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل بنسبة 19.5 %، مقارنة بنسبة 68.1 % في بداية العام، وتبقى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم المقبل محور اهتمام المتداولين لتحديد اتجاهات سوق الذهب في الفترة القادمة.