تحديث لحظي | سعر الدولار اليوم الإثنين 16-9-2019 والجنيه يرتفع أمام الدولار

ننشر لمتابعينا الكرام ضمن خدماتنا المتنوعة في “نجوم مصرية” أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-9-2019 صباحاً.







حيث واصل الدولار الأمريكي هبوطه أمام الجنيه المصري والذي بدأ منذ عدة أيام فى العديد من البنوك فى مصر، وجاء على رأس هذه البنوك البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، حيث سجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى مبلغ 16.35 جنيه للشراء و 16.48 للبيع.

وسجل في البنك الأهلى المصرى 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع، كما انخفض سعر الدولار فى بنك مصر ليسجل 16.37 جنيه للشراء مقابل 16.47 جنيه للبيع وجاء سعر الدولار فى بنك القاهرة : 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع.







أسعار الدولار اليوم في مصر

وكما عودناكم ننشر قائمة البنوك وأسعار الدولار فيها للبيع والشراء، هذه القائمة يتم تحديثها لحظياً مع أي تغير يحدث في البنوك المختلفة ويتم أيضاً إقتراح أفضل بنك للشراء وأفضل بنك للبيع ..

أفضل سعر لشراء الدولار

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم







أفضل سهر لبيع الدولار

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,4 جم

أسعار الدولار الآن

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,39 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2987 جم 16,4226 جم منذ 11 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,3 جم 16,4 جم منذ 12 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,42 جم 16,52 جم منذ 5 أيام بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,33 جم 16,43 جم منذ 14 ساعة كريدي أجريكول 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,29 جم 16,39 جم منذ 11 ساعة بنك قناة السويس 16,3 جم 16,4 جم منذ 11 ساعة المصرف المتحد 16,29 جم 16,39 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلي المصري 16,33 جم 16,43 جم منذ 14 ساعة بنك البركة 16,33 جم 16,43 جم منذ 9 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,32 جم 16,42 جم منذ 13 ساعة بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوعين بنك مصر إيران للتنمية 16,32 جم 16,42 جم منذ 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,31 جم 16,41 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,32 جم 16,42 جم منذ 10 ساعات البنك المصري الخليجي 16,32 جم 16,42 جم منذ 13 ساعة بنك عودة 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة

ملحوظة :

كما أوضحنا سابقا يتم تحديث هذه البيانات باستمرار فيمكنك الإعتماد عليها لمتابعة الأسعار المختلفة للبيع والشراء للدولار خلال فترات اليوم

الدولار يواصل هبوطه أمام الجنيه

هبط سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات منذ يوم الأربع للاسبوع قبل الماضي، فهل يواصل إنخفاضه في الفترة المقبلة ؟

تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل المختلفة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة.