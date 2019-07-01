تحديث بيانات بطاقة التموين يوليو 2019 وإضافة المواليد الجدد من هنــــا tamwin.com.eg

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ فترة، عن تلقي طلبات بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وقد طالبت وزارة التموين المواطنين من هم لديهم بطاقات تموينية تصحيح أخطاء البطاقات لمن يتلقى بها خطأ، كما نوهت الوزارة عند وجود خطاء في بون الخبز بالأسفل يجب تحديث البطاقة على الفور عبر موقع دعم مصر ” https://www.tamwin.com.eg“، حتى تعمل البطاقة مرة أخرى ولا تتوقف في الشهر الجاري.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر المؤتمر الصحفي بأنه قد عمل على إضافة جزء من المواليد الجدد ابتدأ من الشهر الحالي، وسوف يتم صرف الدعم لهم من الخبز والسلع التموينية.
تحديث بيانات بطاقة التموين 2019
- شاهد بون الخبر عند صرفه من المخبز في الأسفل.
- عند مشاهدتك في أسفل بون الخبر جملة (البطاقة بها خطأ أو تحديث بطاقة التموين”، يجب تحدثها على الفور.
- للتأكد من تحديث بيانات بطاقة التموين عليك بزيارة موقع دعم مصر: https://www.tamwin.com.e
- عند وجود خطأ في البيانات للمقيدين بالبطاقة يجب التحديث على الفور.
- البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين “الرقم القومي، والرقم القومي الخاص بالمقيدين ببطاقة التموين، ورقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب بطاقة التموين”.
- يوجد خانتين في موقع دعم مصر، الخانة الأولى يجب إدخال الرقم الخاص ببطاقة التموين، والخانة الثانية يجب إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
الجدير بالذكر، وزارة التموين والتجارة الداخلية أعطت مهلة لأصحاب البطاقات التموينية لتحديث بياناتهم، لذا يرجى تحديث بطاقتك التموينية عبر الخطوات قبل أيقاف بطاقة التموين نهائيًا.
التعليقات
يافندم بعد ازنكك ارجو تشغيل البطاقة واقفه من سنة بتعت ناس يتامه
مترودو علي الناس يا ولاد الكلب هو كل واحد متشال منه فرد وانا بردو شالوني وبناخد 5 ارغفه هيكفو مين حسب ألله ونعمه الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله ناجى عبدالرؤف عبدالجليل بطاقتى العائلية رقم ١٥٥١٠٣١٨٠٧٠٩٦٢ وبطاقة التموين خمسة أفراد واقفة من ٢/٢/٢٠١٩ مكتب تموين ههيا الشرقية الرجاء الرد اعمل ايه رجاء الافادة
انا عدلت البطاقه كذا مره وتم إضافة الاولاد ولم استفيد لهم في التموين
بطاقه التموين لم تصرف التكوين الشهر دا وكل ما اروح مكتب التموين يقول لى أنه بطاقه التموين بيتعاته لم تصرف هى كمان اعمل أيه بالله عليكم انا استحق الدعم
انا بطاقتي انا جوزي فردين حزفو واحد اعمل ايه ياريت حد يسعدني اعمل ايه عشان ارجع الفرد ده والخمسه ترغفه مبيكفنوش انا وعيالي
انا بطاقتي انا جوزي فردين حزفو واحد اعمل ايه
ياحضارات بعد ازنكو كده حرام كل شهر فرد من البطاقة ينقص لحد مبقت فرد واحد اتوجهنا لمكتب التموين قالو هت استمارة تظلم وملينا البينات بعد كده أتوجه اقرب سيبر فى جميع السيبرات مغلقه برجاء الافادة
ياحضارات بعد ازنكو كده حرام الي بيحصل ده كل شهر فرد ينقص من البطاقة التموين اتوجهنه لمكتب التموين ردو علينا هتو استمارة تظلم ملينا الاستمارة وبعد كده أتوجه اقرب سيبر علشان نسجل البينات كل جميع السيبر بيقولو أن الموقع قفل برجاء الافادة من فضلكو ولكم جزيرالشكر
حسبنا الله ونعم الوكيل . بطاقتي اتوقفت ياوزارة فاشلة أنا وناس غلابة كتير هنلائيها منين ولا منين من بنزين ولاجاز ولا أكل ولا الشرب ياوزارة حراميه
هوة إيه كلمة السر ده ؟؟؟
حد فاهم حاجة !!!!
ايه هي كلمه المرور
لما بدخل بيقولي اكتب الرقم السري واسم الميخدم حد يعرف هم ايه
اسم المستخدم ده تضع فيه رقم البطاقه القومي
كلمه السر تضع فيها رقم بطاقه التموين
نفسي بطاقتي تجي بق
عمل بطاقة جديدة
والله وزير التموين فاشل بكل المقاييس
نريد صفحه على فيس بوك بها شرح فيديو وصور لسهوله التعامل . شكرا
هو ابباسورد كام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من خمس اشهر ولم ياتي تفيعل البطاقه او الرقم السري
حسن موسى حسن موسى بطاقة تموين رقم١١٧٠٠٨٥٢٨٩٥ بطاقة رقم قومى ٢٥٣٠٩٠٦٠١٠٠٣٥٢ ثلاثة افراد وفى اول ديسمبر تم حذف فرد وتم عمل الاستمارة فى مكتب تموين كفرالخضرة الباجور منوفية وحتى الان لم يتم التعديل