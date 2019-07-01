تحديث بيانات بطاقة التموين يوليو 2019 وإضافة المواليد الجدد من هنــــا tamwin.com.eg

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ فترة، عن تلقي طلبات بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وقد طالبت وزارة التموين المواطنين من هم لديهم بطاقات تموينية تصحيح أخطاء البطاقات لمن يتلقى بها خطأ، كما نوهت الوزارة عند وجود خطاء في بون الخبز بالأسفل يجب تحديث البطاقة على الفور عبر موقع دعم مصر ” https://www.tamwin.com.eg“، حتى تعمل البطاقة مرة أخرى ولا تتوقف في الشهر الجاري.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر المؤتمر الصحفي بأنه قد عمل على إضافة جزء من المواليد الجدد ابتدأ من الشهر الحالي، وسوف يتم صرف الدعم لهم من الخبز والسلع التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

شاهد بون الخبر عند صرفه من المخبز في الأسفل.

عند مشاهدتك في أسفل بون الخبر جملة (البطاقة بها خطأ أو تحديث بطاقة التموين”، يجب تحدثها على الفور.

للتأكد من تحديث بيانات بطاقة التموين عليك بزيارة موقع دعم مصر: https://www.tamwin.com.e

عند وجود خطأ في البيانات للمقيدين بالبطاقة يجب التحديث على الفور.

البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين “الرقم القومي، والرقم القومي الخاص بالمقيدين ببطاقة التموين، ورقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب بطاقة التموين”.

يوجد خانتين في موقع دعم مصر، الخانة الأولى يجب إدخال الرقم الخاص ببطاقة التموين، والخانة الثانية يجب إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

الجدير بالذكر، وزارة التموين والتجارة الداخلية أعطت مهلة لأصحاب البطاقات التموينية لتحديث بياناتهم، لذا يرجى تحديث بطاقتك التموينية عبر الخطوات قبل أيقاف بطاقة التموين نهائيًا.

بالصور تحديث بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين الإلكتروني

فيديو إرشادات استكمال بيانات بطاقة التموين 2019