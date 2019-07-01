بطاقة التموين 2019: اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية الان

كشفت وزارة التموين والتجارة والداخلية، عن ضرورة قيام المواطنين الذي تحتوي بطاقاتهم التموينية على أخطاء بتحديث بياناتهم خلال المدة التي حددتها، وإلا سيتم حذف البطاقة التموينية التي يوجد بها أخطاء وحرمان أصحابها من صرف مقرراتهم التموينية المدعمة، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تحديث البطاقات من خلال طريقتين.

الطريقة الأولى هي التحديث الإلكتروني من خلال موقع دعم مصر، أو عن طريق الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، وهذا لاستمرار الحصول على المقررات التموينية الشهرية والخبز المدعم.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إضافة ستة ملايين من المواليد الجدد على بطاقة التموين بالشهر الجاري، وسيتم صرف الدعم لهم في الخبز والسلع التموينة بدء من أول الشهر الجاري.

طريقة تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال موعد دعم مصر

عند شراء الخبز اطلب بون الخبز الذي يخرج من ماكينة الصرف.

إذا كانت توجد في البون كلمة “بيانات فيها أخطاء” تكتب أسفل البون فعليك تحديث بيانات بطاقتك على الفور حتى لا يتم توقفها.

ادخل على موقع من هنـــــــــا للقيام بتحديث البيانات.

بعد تحديث البيانات عليك التأكد بأن التحديث تم بالفعل ولا يوجد أي أخطاء فيها، في أفراد لم يستحقوا الدعم أو محذوفين، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وكل الأفراد المسجلين فيها، كما يتم إضافة رقم هاتف أحد الأفراد.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2018

الخطوة الأولى إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وكل الأفراد المسجلين.

الخطوة الثانية يتم إضافة رقم هاتف أحد الأفراد.

تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني