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تحديث أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-07-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تحديث أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-07-2019
أسعار الذهب

يزداد البحث في هذه الأونة عن أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لدى كافة المواطنين والمقمين في المملكة من خلال محركات البحث من أجل معرفة سعر وقمية الذهب في كل يوم، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالذهب كونه المعدن الاكثر تداولاً في السوق العربية والعالمية، حيث يعتبر الذهب بمثابة الإدخار لبعض المواطنين والبعض الأكثر يتخذه للزينة والبعض الأكثر للإستمثار كونه عملة عالمية، ويعيش الذهب في هذه الأونة فترة من التذبذب بسبب إرتفاع وإنخفاض الدولار الأمريكي، هذا وتتأثر قيمة الذهب في العديد من العوامل، ومن ابرز تلك العوامل التي تعمل على التأثير في قيمته هي برميل النفط، وسعر الدولار الإمريكي، والعرض والطلب في تلك الدولة.

 أسعار الذهب في السعودية

ضمن المتابعة المستمرة في أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية، فقد رصدنا نحن في موقع نجوم مصرية، قيمة الذهب السوقية في السوق السعودي، وسوف نقدم لكم من خلال هذا التقرير سعر الذهب بالدولار الأمريكي وبالريال السعودي ، ونوضح لكم قيمته عند كل عيار وكيلو الذهب في السعودية من خلال هذا الجدول :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24170.59 ريال سعودي$45.49
سعر الذهب عيار 22156.38 ريال سعودي$41.70
اسعار الذهب عيار 21149.27 ريال سعودي$39.80
اسعار الذهب عيار 18127.95 ريال سعودي$34.11
سعر الذهب عيار 1499.51 ريال سعودي$26.53
سعر الذهب عيار 1285.30 ريال سعودي$22.74
اسعار أوقية الذهب5,305 ريال سعودي$1,415
اسعار جنيه الذهب1,194 ريال سعودي$318.41
اسعار كيلو الذهب170,593 ريال سعودي$45,486

 

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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