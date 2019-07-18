تباين أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بمصر اليوم الخميس 18 – 7 – 2019

اختلفت اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو لعام 2019 أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فقد شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاع في بعض البنوك، بينما استقر سعر الدولار في بنوك أخرى.

تباين أسعار الدولار في البنوك بمصر اليوم الخميس

فيذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قد شهد ارتفاعًا في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يوليو 2019، هذا إذا قارنا ذلك بسعر الدولار الأمريكي في بنك البركة مساء يوم أمس الأربعاء، بينما قد شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار في 9 بنوك أخرى.

فنجد أن سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قد ارتفع بمعدل قرش واحد ليصل سعره إلى 16.57 جنيه مصري في حالة الشراء، ويسجل 16.67 جنيه مصري للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن العملة الأمريكية قد شهدت حالة من الاستقرار الملاحظ في سعرها مقابل الجنيه المصري في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وكذلك بنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي ليأتي الدولار الأمريكي مسجلًا سعر 16.56 جنيه مصري في حالة الشراء، وسعر 16.66 جنيه مصري في حالات البيع.