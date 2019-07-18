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تباين أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بمصر اليوم الخميس 18 – 7 – 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تباين أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بمصر اليوم الخميس 18 – 7 – 2019
سعر الدولار

اختلفت اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو لعام 2019 أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك سواء كانت البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فقد شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاع في بعض البنوك، بينما استقر سعر الدولار في بنوك أخرى.

تباين أسعار الدولار في البنوك بمصر اليوم الخميس

فيذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قد شهد ارتفاعًا في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الخميس  18 يوليو 2019، هذا إذا قارنا ذلك بسعر الدولار الأمريكي في بنك البركة مساء يوم أمس الأربعاء، بينما قد شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار في 9 بنوك أخرى.

فنجد أن سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قد ارتفع بمعدل قرش واحد ليصل سعره  إلى 16.57 جنيه مصري في حالة الشراء، ويسجل 16.67 جنيه مصري للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن العملة الأمريكية قد شهدت حالة من الاستقرار الملاحظ في سعرها مقابل الجنيه المصري في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وكذلك بنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي ليأتي الدولار الأمريكي مسجلًا سعر 16.56 جنيه مصري في حالة الشراء، وسعر 16.66 جنيه مصري في حالات البيع.

 اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك الكويت الوطني NBK16.57 جنيه16.67 جنيه
بنك الاستثمار العربي AIB16.57 جنيه16.67 جنيه
بنك المشرق16.57 جنيه16.67 جنيه
بنك البركة16.57 جنيه16.67 جنيه
بنك قناة السويس16.57 جنيه16.67 جنيه
كريدي أجري كول16.57 جنيه16.67 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)16.57 جنيه16.67 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.57 جنيه16.67 جنيه
البنك المصري الخليجي16.57 جنيه16.67 جنيه
البنك الأهلي اليوناني16.56 جنيه16.66 جنيه
المصرف العربي الدولي16.56 جنيه16.66  جنيه
بنك عودة16.56 جنيه16.66جنيه
بنك التنمية الصناعية16.56 جنيه16.66 جنيه
البنك المصري لتنمية الصادرات16.56 جنيه16.66 جنيه
المصرف المتحد16.56 جنيه16.66 جنيه
بنك التعمير والإسكان16.56 جنيه16.66 جنيه
بنك بلوم16.56 جنيه16.66 جنيه
بنك مصر16.56 جنيه16.66 جنيه
البنك الأهلي المصري16.56 جنيه16.66 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)16.56 جنيه16.66 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي16.56 جنيه16.66 جنيه
اتش اس بي سي HSBC16.56 جنيه16.66 جنيه
البنك المركزي المصري16.56 جنيه16.68 جنيه
بنك مصر إيران التنمية16.55 جنيه16.65 جنيه
بنك الإسكندرية16.55 جنيه16.65 جنيه

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

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