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تأثيرات الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران على أسعار الذهب.. هل يرتفع المعدن الأصفر مجددا؟

محمد صبحي عيد

يترقب الكثيرون تأثيرات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، بعدما شنت الأخيرة هجوما جويا فجر اليوم الجمعة، على شمال طهران، مما أصاب مواقع عسكرية ونووية وتسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين بينهم قيادات عسكرية وشخصيات بارزة في إيران.

بعد ارتفاعه عالميًا| سعر الذهب عيار 21 يحلق مُجددًا لأعلى مستوياته وتوقعات بتخطيه حاجز الـ 5000

 

آثار حرب إسرائيل وإيران

 

من بين التأثيرات المراقبة جراء هذا الصراع، نتائج التصعيد على أسعار الذهب العالمية والمحلية، إذ يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران فجر اليوم، تم تحت رعاية وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الضربات تستهدف شل النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد مصالحها الحيوية.

 

 

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أكد رشاد عبده أن الهجوم أسفر عن شلّ أذرع إيران العسكرية، كما أن هناك مؤشرات على نية إسرائيل تنفيذ هجمات جديدة تستهدف منشآت نفطية داخل إيران.

 

موجات ارتفاع جديدة في أسعار الذهب والنفط

 

يتوقع عبده أن تشهد الأسواق العالمية موجة ارتفاعات جديدة في أسعار النفط والذهب، نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد قد ينعكس سلبًا على اقتصاديات العالم، ويزيد من الضغوط التضخمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية اليقظة والتعلم من الدروس الراهنة، موضحًا أن إطالة أمد الصراع في المنطقة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميًا، لاسيما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والمعادن الثمينة.

 

 


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عن الكاتب:
محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد، لديه خبرات سابقة عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز.

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