بيع وشراء في البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 18-8-2019 مقابل الجنيه

حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك مع عودة عمل البنوك بعد العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري استقرار لليوم الثالث على التوالي عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية طبقاً لأحدث تعاملات 16.53 جنيه شراء أمام 16.63 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية نستعرضها لكم عبر نجوم مصرية ويتم تحديثها بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات بداخل البنوك، حيث سجل الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل في كريدي أجريكول 16.54 شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك البركة 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، علماً بأن الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، بينما سجل في بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه بيع.

وشهد في البنك التجاري الدولي للشراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري الخليجي وفق آخر تقارير 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، واستقر في بنك القاهرة عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.