بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك بمصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت استقرار في كافة البنوك المصرية مقابل الجنيه وذلك عند نفس المتوسطات التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، جدير بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت ارتفاع مع عودة عمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك في كافة البنوك يوم الأربعاء الماضي، وواصلت ارتفاعها في بعض البنوك يوم الخميس الماضي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 16.53 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء وهو أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بأسعار الدولار في باقي البنوك، بينما يُقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار في مصر بقيمة 16.62 جنيه، وشهد سعر الدولار في كريدي أجريكول استقرار لليوم الثاني على التوالي عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري للشراء عند 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في العربي الأفريقي الدولي شراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 16.55 16.65 بنك المشرق 16.55 16.65 بنك قناة السويس 16.55 16.65 بنك البركة 16.55 16.65 بنك قطر الوطني 16.53 16.63 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.53 16.63 البنك الأهلي المصري 16.52 16.62 كريدي أجريكول 16.54 16.64 البنك المصري الخليجي 16.55 16.65

واستقر سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.