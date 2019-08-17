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بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك بمصر

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك بمصر
سعر صرف الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت استقرار في كافة البنوك المصرية مقابل الجنيه وذلك عند نفس المتوسطات التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، جدير بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت ارتفاع مع عودة عمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك في كافة البنوك يوم الأربعاء الماضي، وواصلت ارتفاعها في بعض البنوك يوم الخميس الماضي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 16.53 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء وهو أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بأسعار الدولار في باقي البنوك، بينما يُقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار في مصر بقيمة 16.62 جنيه، وشهد سعر الدولار في كريدي أجريكول استقرار لليوم الثاني على التوالي عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري للشراء عند 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في العربي الأفريقي الدولي شراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
بنك عودة16.5516.65
بنك المشرق16.5516.65
بنك قناة السويس16.5516.65
بنك البركة16.5516.65
بنك قطر الوطني16.5316.63
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5316.63
البنك الأهلي المصري16.5216.62
كريدي أجريكول16.5416.64
البنك المصري الخليجي16.5516.65

واستقر سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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