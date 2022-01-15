يتساءل الكثير من المتعاملين مع البنك الأهلي السعودي وفي ذات الوقت يقومون بالتداول عن طريقة بيع الأسهم عن طريق البنك الأهلي تداول وأيضًا أهم الخدمات المتاحة التي يقدمها لنا هذا البنك مع مميزاته المتعددة وكل ذلك يمكنك التعرف عليه عبر هذه المقالة، والتي سنتناول فيها أهم الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة بيع الأسهم.

طريقة بيع الأسهم عن طريق البنك الأهلي أون لاين

بيع الأسهم هي عملية عرض وطلب، حيث يتم عرض عدد معين من أسهم الشركة التي يتم تداولها في الأسواق، ولكي يسهل على العميل بيع أسهمه عن طريق البنك الأهلي يجب اتباع الخطوات التالية أولاً:

• القيام بالدخول إلى الأهلي تداول من خلال الضغط على هذا الرابط /https:/www.alahlitadawul.com

• عندها ستظهر لكم الصفحة الرئيسة.

• قم بملء بعض البيانات المطلوبة منك بهذه الصفحة مثل الباسورد الخاص بك وغيرها من البيانات الشخصية الهامة.

• بعدها ستصلك رسالة على هاتفك المحمول مكونة من 4 أرقام.

• ومن هنا سيتم رؤية مسار الأسهم سواء كانت بالصعود أو الهبوط قبل أن يتم بيعها.

• إذا أردت البيع ما عليك سوى النقر على المربع الموجود بأعلى الصفحة والمكتوب فيه ( بيع ) ثم قم بكتابة رمز السهم وعددهم وسعر العرض ثم اضغط على ايقونة ( إرسال ).

• إذا صادفتك اية مشكلة ولا تستطيع حلها بنفسك قم بالاتصال بالرقم المجاني للبنك.

أهم مزايا نظام الأهلي تداول

المنصة تتسم بالعديد من المزايا التي ساعدت عملائها في العديد من الجوانب والتي من ابرزها ما يلي :-

• المنصة تحتوي على العديد من أدوات تحليل ذكية.

• ميزة تسييل المحفظة وأيضًا ميزة سلة الأوامر.

• المنصة من حيث التحكم سهلة وبسيطة ويستطيع العميل التعامل معها بحرية شديدة.

• الشاشات تتسم بالمرونة.

• ميزة تسجيل المحفظة.

• يقدم لك ميزة التنبيهات الذكية.

أهم الخدمات المقدمة من الأهلي تداول لعملائها

• تستطيع من خلالها اختيار اللغة المناسبة لك وأيضًا تغيير البيانات كالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

• تستطيع رؤية رصيد الحساب.

• يمكنك معرفة اخبار الأسهم التي ترغب بها.

• مشاهدة ملخص كل سهم من أخر عمليات تم تنفيذها.

• تستطيع تغيير جميع الأوامر المتعلقة بالشراء أو البيع.

• تستطيع إجراء عمليات البيع والشراء بأكثر من خيار.

• مشاهدة اسعار الأسهم والأوامر القائمة.

كيفية فتح محفظة تداول الأهلي أون لاين

• قم بالدخول على موقع الأهلي تداول.

• اضغط على زر التسجيل بالسوق السعودي.

• اضغط على زر استمرار.

• قم بالموافقة على الاتفاقية.

• قم بالضغط على زر التالي.

• قم بإدخال رقم المحفظة والهوية ثم الضغط على التالي.

• عندما يصلك رمز التأكيد قم بتسجيله ثم الضغط على موافق.

• قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور بمعدل مرتين.

• اضغط على إكمال التسجيل.

• سيصلك مرة أخرى رمز تأكد لتسجيله ثم اضغط على موافق.

• قم بتسجيل اسم مستخدم جديد واضغط على كلمة تحميل.

• سيصلك هنا معلومات خاصة بالدخول، قم بالدخول إلى الأهلي تداول من خلال اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور.

• هنا عليك كتابة رسالة تفعيل ستصلك على هاتفك في ايقونتها واضغط على تفعيل.

• ثم قم بالضغط على الموافقة على الشروط.