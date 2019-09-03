بيراميدز تطلق باريس إيست مول في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

أطلقت Pyramids Developments Paris East Mall ، وهو أحدث مشروع تجاري للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً في MU23 أكثر المناطق التجارية تميزًا وتخصصًا في المدينة، وسيتم إنشاء مركز تجاري على مساحة 27000 متر مربع وبصمة بناء لمركز تجاري كامل من 104،000 متر مربع، يتكون من طابق أرضي و 11 طابقًا كوجهات تجارية وترفيهية وسياحية لأكثر من 50000 وحدة سكنية بين R2 و R3.







باريس إيست مول في العاصمة الإدارية الجديدة

بمناسبة إطلاق باريس إيست مول، تقدم الشركة خصم 10 ٪ لأصحاب وحدتين تجاريتين في المركز التجاري، وفقًا لرئيس شركة هشام الخولي رئيس شركة بيراميدز للتطوير، وقال الخولي إن المركز التجاري سيستضيف أول وأكبر معرض دولفين، أكبر حوض مائي، يحاكي الغابات الاستوائية فوق المركز التجاري، وغيرها من الأنشطة الترفيهية والتجارية.







استثمارات باريس إيست مول

وكشف أن مبيعات باريس إيست تجاوزت مليار جنيه خلال 48 ساعة فقط ، مضيفًا أن إجمالي استثمارات مول تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وتقوم الشركة ببناء أربعة مراكز تجارية كبيرة أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة ؛ باريس مول، لا كابيتل ، تشامب إليزيه، وجراند سكوير، تبلغ قيمة استثمارات باريس مول ملياري جنيه، ويتضمن المول وحدات تجارية وإدارية وعيادات بقيمة 0٪ كدفعة مقدمة وتقسيط على 15 سنة.







بلغت استثماراتنا في رأس المال الجديد حوالي 6 مليارات جنيه، بدأنا مع مجمع La Capital و La Capital Mall داخل المجمع، ثم أطلقت الشركة أول مركز طبي إداري داخل العاصمة الجديدة، جراند سكوير مول، باستثمارات 750 مليون جنيه، ثم أنشأنا مركز الشانزليزيه التجاري في المنطقة التجارية المركزية (CBD) في NAC، وأخيرا في باريس مول، وهو الأكبر في العاصمة الجديدة.

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