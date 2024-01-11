بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار.. الأربعاء 1 يناير

أصدر بيت التمويل الكويتي ويعتبر من أكبر بنوك دولة الكويت صكوكا بأجل لمدة 5 سنوات وبقيمة مليار دولار.

وأشارت بعض التقارير، اليوم الأربعاء، إن بيت التمويل الكويتي قد حدد السعر 105 نقاط أساس للمساهمين في التمويل والمساهمين.

بلغ ارتفاعه ما حدده البنك في وقت سابق من يوم الأربعاء والبالغ 135 نقطة أساس فوق مؤسسة الخزانة.

كان قد أصدر بيت التمويل الكويتي في أبريل الماضي صكوكاً 4 مليارات دولار، وأدرجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

بيت التمويل من أكبر بنوك الكويت

ونجحت صافي تمويل بيت التمويل الكويتي في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 89%، لتصل إلى 128.14 مليون دينار (414.16 مليون دولار)، مقارنة بـ 67.69 مليون دينار (219 مليون دولار) في الفترة من العام الماضي.

وفسر البنك هذه الزيادة إلى مساهمات مجموعة البنك الأهلي المتحد نتيجة لإتمام الاشتراك في القطاع الأخير من عام 2022، بالإضافة إلى المساهمة في الأرباح الرئيسية لمجموعة بيتك خلال الأشهر التسعة الأولى.

أصبح ترتيب بيت التمويل الكويتي في المركز 14 ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط لعام 2023، لتحقيق قيمة سوقية تصل إلى 35 مليار دولار.

واستكمل البنك في 25 سبتمبر 2022 الصفقة بالتعاقد على نسبة 97.27% من رأس مال البنك الأهلي المتحد – البحرين، مقابل 10.9 مليار دولار عن طريق تداول الأسهم، وبسيطاً على نسبة تداول 1 سهم في بيتك مقابل 2.695 من المساهمين الأهلي المتحد، ويعد من أكبر البنوك في منطقة الخليج العربي.