أخبار إقتصادية

بيتكوين وإيثيريوم يصعدان بسبب هذا القرار

آياتي خيري

شهدت العملات الرقمية وعلى رأسها أسعار بيتكوين و إيثريوم ، إرتفاعًا  بشكل واضح خلال تعاملات يوم الاثنين بعد إعلان سي إم إي جروب CME Group Inc.  – المالكة لأكبر بورصة عقود في العالم بورصة شيكاغو التجارية Chicago Mercantile Exchange (CME) – أنها أصدرت عقود بيتكوين و إيثريوم الآجلة المقومة باليورو.

بيتكوين

بيان شركة CME بشأن بيتكوين

وأصدرت شركة سي إم إي بيان أعلنت من خلاله تفاصيل قرارها، حيث قال الشركة أن حجم العقود الآجلة سيكون 5 بيتكوين و 50 إيثريوم لكل عقد، وسيكون نظام تسويتها نقدا بالمعدلين المرجعين الخاصيين في بورصة شيكاغو بيتكوين – يورو CME CF Bitcoin-Euro و إيثريوم – يورو CME CF Ether-Euro على التوالي.

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وفي هذا السياق، أكد تيم ماكورت الرئيس العالمي لمنتجات الأسهم والعملات الأجنبية أن إطلاق هذه العقود الآجلة الجديدة لعملتي بيتكوين و إثيريوم  جاء بناءًا على النمو القوي والسيولة العميقة التي شهدناها في عقود بيتكوين و إيثريوم الآجلة الحالية المقومة بالدولار الأمريكي.

وقال ” تيم ماكورت ” أن عقود بيتكوين و إثيريوم المقومة باليورو  ستكون متوافرة للعملاء  المؤسسيين داخل وخارج الولايات المتحدة، وستمتلك أدوات أكثر دقة وتنظيما للتداول وإتخاذ تدابيرها للتحوط من المخاطر لأكبر عملتين رقميتين من حيث القيمة السوقية.

وبسبب هذا القرار، زادت بيتكوين بواقع 1.22% إلى 20,218.75 دولار، في حين صعدت إثيريوم  بنحو 2.00% إلى 1,512.89 دولارا، وذلك في تمام الساعة 02:16 بتوقيت جرينتش.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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