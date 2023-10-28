“بيتكوين” ترتفع بنسبة 10% في يوم واحد وتقترب من 35 ألف دولار

تعرضت سوق العملات المشفرة وبالتحديد “بيتكوين”، للعديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، بدءاً من اعتقال “سام بينكمان فرايد” وفضيحة “FTX” وصولاً إلى تذبذب الأسعار الكبير في هذا القطاع، ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض والتذبذب في الأسعار قد انتهى، ومن المتوقع أن تعود عملة “بيتكوين” إلى الصدارة كما كانت في السابق، وإليكم التفاصيل.

صورة لعملة "البيتكوين" ويظهر في الخلفية منحني بياني لسعر العملة عبر الزمن – مصدر الصورة: موقع "beincrypto".

العملة تصل لأعلى سعر لها منذ 18 شهراً

تمكنت “بيتكوين” في يوم واحد من الارتفاع بنسبة 10% من قيمتها، ويعد هذا الارتفاع بداية لتعافي العملة وعودتها إلى الصدارة كما كانت عليه، وفي الوقت الحالي يقترب سعر العملة من 35 ألف دولار، وهو السعر الأعلى الذي وصلت إليه منذ 18 شهراً، وبعد الأزمات التي واجهتها أسواق العملات المشفرة و”بيتكوين” خصوصاً خلال الفترة الماضية، يبدو أن العملة تعود للصعود مجدداً وتستعيد مكانتها في السوق.

تحليلات الخبراء: العملات الرقمية ستبدأ في الارتفاع بعد انتهاء “شتاء العملات الرقمية”

تشير تحليلات الخبراء إلى أن العملات الرقمية ستبدأ في الارتفاع بعد انتهاء ما يعرف بـ “شتاء العملات الرقمية” الذي تسبب في انخفاض أسعار جميع العملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة، ويتوقع العديد من الخبراء أن يستمر ارتفاع العملات الرقمية في الفترة القادمة، وذلك بعد أن اقترب سعر “بيتكوين” من 70 ألف دولار في تشرين الأول/نوفمبر 2021.

بيتكوين في ارتفاع !

تحليل البيتكوين وبعض العملات الرقمية

وليش السوق في ارتفاع وشسالفه etf هل تم القبول؟ #البيتكوين #العملات_الرقمية pic.twitter.com/xBZC1zRfRQ — Bin Satoshi (@bin_satoshi) October 25, 2023

وبالطبع، يجب عدم الاعتماد بشكل كامل على توقعات الخبراء في سوق العملات الرقمية، حيث يمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة ويؤدي إلى تذبذب أسعار العملات، ومن المهم أن يكون المستثمرون على استعداد لأي تغييرات مفاجئة في السوق، كما ينبغي عليهم أن يتبعوا استراتيجيات استثمارية متنوعة ومتوازنة لتقليل المخاطر وزيادة فرصهم الاستثمارية، وعلى أية حال، يشير المحللون إلى أن هذا اليوم ليس مناسباً أبداً للبيع فقد تواصل العملة في ارتفاعها حتى عدة أيام قادمة وربما لأشهر قادمة.