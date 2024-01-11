بيتكوين تدخل البورصات الأميركية: ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

في خطوة غير مسبوقة، أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC) الضوء الأخضر لإنشاء أول صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام المستثمرين العاديين للمشاركة في سوق العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم.

ما هي بيتكوين؟

بيتكوين هي عملة مشفرة، أي عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوك تشين (blockchain)، وهي سجل موزع ومشفر لجميع المعاملات التي تتم بين المستخدمين، وتتميز بيتكوين بأنها لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية، وأنها توفر مستوى عالي من الأمن والخصوصية والشفافية للمستخدمين.

متى انطلقت بيتكوين؟

انطلقت بيتكوين في عام 2009، كمشروع تجريبي لإنشاء نظام نقدي إلكتروني موزع ومفتوح المصدر، من قبل شخص أو مجموعة مجهولة تحمل اسم ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto)، ومنذ ذلك الحين، شهدت بيتكوين تقلبات كبيرة في قيمتها، وصلت إلى ذروتها في أبريل 2022، عندما تجاوزت 64 ألف دولار للعملة الواحدة، قبل أن تنخفض إلى حوالي 47 ألف دولار في يناير 2024.

ما هي صناديق تداول بيتكوين؟

صناديق تداول بيتكوين هي منتجات مالية تتبع قيمة بيتكوين، وتتيح للمستثمرين شراء وبيع حصص من الصندوق، دون الحاجة إلى امتلاك أو تخزين بيتكوين بشكل مباشر، وهذا يعني أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من تقلبات سعر بيتكوين، دون التعرض للمخاطر المرتبطة بالأمن والخصوصية والتوافق مع القوانين.

لماذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق تداول بيتكوين؟

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق تداول بيتكوين بعد أن تلقت طلبات من أكثر من 10 شركات مختلفة، وبعد أن تأكدت من أن الصناديق تستوفي معايير صارمة لحماية المستثمرين، ومن هذه المعايير:

أن تكون الصناديق متوافقة مع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقواعد البورصة.

أن تكون الصناديق مرتبطة بمؤشرات بيتكوين موثوقة ومستقلة وشفافة.

أن تكون الصناديق محفوظة في محافظ بيتكوين آمنة ومرخصة ومراقبة.

أن تكون الصناديق مدققة من قبل مراجعي حسابات معتمدين ومستقلين.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر، في بيان: “إن الإجراء الذي اتخذته اللجنة اليوم يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين والنزاهة السوقية، ويقتصر على المنتجات المتداولة في البورصة التي تحتوي على سلعة غير أمنية واحدة، وهي عملة بيتكوين”.

ما هي فوائد صناديق تداول بيتكوين؟

تعتبر صناديق تداول بيتكوين وسيلة مريحة وسهلة للمستثمرين العاديين للوصول إلى سوق العملة المشفرة، حيث يمكنهم شراء وبيع الحصص عبر وسطاء معتمدين ومنصات تداول مألوفة، مثل “Cboe” و”ناسداك”، وبالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق تداول بيتكوين مزايا ضريبية للمستثمرين، حيث يمكنهم تأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية حتى يبيعوا الحصص، ومن المتوقع أن تزيد صناديق تداول بيتكوين من الطلب على العملة المشفرة، وتعزز من شرعيتها واعتمادها كأصل مالي، وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة بيتكوين، وتحسين سمعتها، وتنويع قاعدة المستثمرين.