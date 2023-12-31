بورصة قطر تنهي تداولاتها اليومية بصعود قوي

أنهى مؤشر بورصة قطر، تداولاته، اليوم، بارتفاع بـقدار 240.47 نقطة، بنسبة 2.27 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و830.63 نقطة.

شعار بورصة قطر _ مصدر الصورة: صحيفة الشرق

وشهدت الجلسة تداول 301 مليون و785 ألفًا و411 سهمًا، بقيمة مليار و86 مليونًا و31 ألفًا و588.887 ريالًا، نتيجة تنفيذ 29026 صفقة في جميع القطاعات.

وصعد أثناء الجلسة أسهم 36 شركة، فيما هبطت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

ووصل رأس مال السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارًا و621 مليونًا و737 ألفًا و249.170 ريالًا، قياسًا بـ 611 مليارًا و837 مليونًا و223 ألفًا و232.710 ريالًا، في الجلسة السابقة.