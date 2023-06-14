صعود بورصة الكويت بنهاية تداولات اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 48.88 نقطة بما يعادل 0.71%، ليصل عند مستوى 9674.18 نقطة.

ووصل إجمالي الأسهم المتداولة 340 مليون سهم، بقيمة 60.3 مليون دينار كويتي، عبر 13282 صفقة نقدية .

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وفي نفس السياق إرتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75%، ما يعادل 40.35 نقطة، ليصل عند مستوى 5436.65 نقطة، من خلال تداول 112.2 مليون سهم، عبر 4672 صفقة نقدية، بقيمة 10.3 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 53.47 نقطة، ليصل مستوى 7741.83 نقطة، بصعود 0.70 %، من خلال تداول 227.7 مليون سهم، عبر 8610 صفقات، بقيمة 50 مليون دينار.

وحصد مؤشر رئيسي 50 مكاسب بمقدار 49.85 نقطة، عند مستوى 5340.81 نقطة، بنسبة زيادة 0.94 %، من خلال تداول 102.3 مليون سهم، عبر 3995 صفقة نقدية، بقيمة 9.9ملايين دينار.