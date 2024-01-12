بنك قطر الوطني QNB يحقق أرباحاً قياسية في 2023

شهدت أرباح بنك قطر الوطني QNB ارتفاعا بنسبة 8% في العام الماضي 2023 ليسجل 15.51 مليار ريال قطري (بما يوازي 4.26 مليار دولار)، مقابل 14.35 مليان ريال قطري (بما يوازي 3.94 مليار دولار) في عام 2022، بدعم من ارتفاع الأرباح.

تقرير الأداء المالي

أفادت مصادر عن حصولها على دخل رسمي بنسبة 11% في عام 2023 لتسجل 39.1 مليار ريال قطري (بما يوازي 10.47 مليار دولار)، مقابل 35.1 مليار ريال قطري (بما يوازي 9.64 مليار دولار) خلال عام 2022.

وشهدت القروض والاشتراكات ارتفاعا ملحوظ بنسبة 6% إلى 853 مليار ريال قطري (ما يوازي 234.28 مليار دولار) خلال العام المنصرم على أساس سنوي 2% إلى 857 مليار ريال قطري (235.37 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة بالعام المنصرم.

وأفاد المصدر أن إجمالي الاشتراكات الاستثمارية بقيمة 1.55 ريال قطري (0.43 دولار) في عام 2023 مقابل اشتراكات الاستثمار بقيمة 1.44 ريال (0.40 دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح النقدية لعام الماضي 2023 بنسبة تصل إلى 65% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.65 ريال قطري (0.18 دولار)لكل سهم.

انتشار بنك قطر الوطني

تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر 3 قارات، ويعمل بها أكثر من ثلاثون ألف موظف من خلال أكثر من تسعمائة موقع وتضم 4.8 ألف جھاز صراف آلي.

تحتل مجموعة بنك قطر الوطني QNB المركز الثالث في قائمة فوربس ” أكبر 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة للعام السابق 2023 “.