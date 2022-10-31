بنك الصين يتخذ قرارًا جديدًا بشأن الدولار

إتخذ بنك الصين الشعبي صباح اليوم الاثنين قرارًا بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1768 يوان لكل دولار، بعدما كانت التوقعات تتجه إلى تسجيله 7.1782 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق له 7.2500 يوان لكل دولار أمريكي، كما قام البنك بضخ 90 مليار دولار ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.

الجدير بالذكر أن بنك الصين يأثر على سعر الدولار الأمريكي USD من خلال ربط قيمة عملته – اليوان – بعملة الدولار USD، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويدير بنك الصين قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.