بنك الشعب الصيني يدعم القطاع المصرفي ب44 مليار دولار

قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، بضخ 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يومًا بفائدة قدرها 95ر1%.

صورة لمقر بنك الشعب الصيني

وفي هذا السياق، قالت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلًا عن البنك المركزي “إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة”.

ومن المعروف أن إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.