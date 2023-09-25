أخبار إقتصادية

بنك الشعب الصيني يدعم القطاع المصرفي ب44 مليار دولار

آياتي خيري

قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، بضخ 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يومًا بفائدة قدرها 95ر1%.

بنك الشعب الصيني

صورة لمقر بنك الشعب الصيني

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وفي هذا السياق، قالت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلًا عن البنك المركزي “إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة”.
ومن المعروف أن إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”،  هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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