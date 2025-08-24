بنسبة 3%.. «حديد الرياض» تشهد انخفاضا في الأرباح في النصف الأول من 2025

شهدت أرباح شركة الرياض للحديد «حديد الرياض» انخفاضا في أرباحها في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% إلى 2.45 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، والتي سجلت 2.53 مليون ريال.

وبحسب الأرقام المدرجة في بيان الشركة الرسمي على موقع «تداول السعودية»، فإن هذا الانخفاض في صافي أرباح الشركة حدث بسبب الانخفاض الطفيف في هامش الربح الإجمالي.

لكن في نفس البيان، ذكرت شركة «حديد الرياض» أنها حققت نموا في إيرادتها بلغ 16.65% لتصل إلى 82.42 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 70.65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الكمية الكبيرة من البضائع التي تم بيعها.