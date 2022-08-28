أخبار إقتصادية

بكم عيار21؟.. سعر الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس بمحلات الصاغة في مصر

مصطفى السيد

يشهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس استقرارًا ملحوظًا بعدما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسابيع الماضية، وذلك بعدما أكد الخبراء أن الذهب قد وصل إلى أعلى معدل زيادة له في الأشهر الأخيرة، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم بشكل تفصيلي سعر جرام الذهب بالجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس بمحلات الصاغة فى مصر

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,231 شراء 1,235
عيار 22 بيع 1,128 شراء 1,132
عيار 21 بيع 1,077 شراء 1,081
عيار 18 بيع 923 شراء 927
عيار 14 بيع 718 شراء 721
عيار 12 بيع 615 شراء 618
الاونصة بيع 38,280 شراء 38,422
الجنيه الذهب بيع 8,616 شراء 8,648
الكيلو بيع 1,230,857 شراء 1,235,429

ومن خلال الجدول السابق الذي يضم جميع أسعار الأعيرة المختلفة للذهب المتداول في مصر يمكن أن نتعرف على الانخفاض في الأسعار ، خاصة وأن الكثيرين يقومون بمتابعة أخبار الذهب بشكل يومي وعلى وجه الخصوص عيار 21، لأنه يعد الأكثر تداولًا في جميع محافظات مصر كما يقدم الغالبية العظمى على شراء الشبكة من عيار 21.

سعر الذهب بعد المصنعية

لا يخفى على أحد أن أسعار الذهب المعلنة بشكل يومي تكون بدون احتساب المصنعية، حيث أن الأسعار تختلف بعد المصنعية على حسب اختلاف محلات الصاغة، وفي الغالب فإنها تتراوح بين 30 إلى 60 جنيهًا في الجرام الواحد، كما تفرض بعض المحلات بشكل خاص رسوم إجمالية على الفاتورة تصل من 5 إلى 6 بالمائة، كما يلعب أيضًا نوع وعيار الذهب بالإضافة إلى شكل القطعة دورًا مهمًا في تحديد سعر المصنعية.

مصطفى السيد

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