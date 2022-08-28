بكم عيار21؟.. سعر الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس بمحلات الصاغة في مصر
يشهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس استقرارًا ملحوظًا بعدما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسابيع الماضية، وذلك بعدما أكد الخبراء أن الذهب قد وصل إلى أعلى معدل زيادة له في الأشهر الأخيرة، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم بشكل تفصيلي سعر جرام الذهب بالجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث.
سعر الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس بمحلات الصاغة فى مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,231 شراء 1,235
|عيار 22
|بيع 1,128 شراء 1,132
|عيار 21
|بيع 1,077 شراء 1,081
|عيار 18
|بيع 923 شراء 927
|عيار 14
|بيع 718 شراء 721
|عيار 12
|بيع 615 شراء 618
|الاونصة
|بيع 38,280 شراء 38,422
|الجنيه الذهب
|بيع 8,616 شراء 8,648
|الكيلو
|بيع 1,230,857 شراء 1,235,429
ومن خلال الجدول السابق الذي يضم جميع أسعار الأعيرة المختلفة للذهب المتداول في مصر يمكن أن نتعرف على الانخفاض في الأسعار ، خاصة وأن الكثيرين يقومون بمتابعة أخبار الذهب بشكل يومي وعلى وجه الخصوص عيار 21، لأنه يعد الأكثر تداولًا في جميع محافظات مصر كما يقدم الغالبية العظمى على شراء الشبكة من عيار 21.
سعر الذهب بعد المصنعية
لا يخفى على أحد أن أسعار الذهب المعلنة بشكل يومي تكون بدون احتساب المصنعية، حيث أن الأسعار تختلف بعد المصنعية على حسب اختلاف محلات الصاغة، وفي الغالب فإنها تتراوح بين 30 إلى 60 جنيهًا في الجرام الواحد، كما تفرض بعض المحلات بشكل خاص رسوم إجمالية على الفاتورة تصل من 5 إلى 6 بالمائة، كما يلعب أيضًا نوع وعيار الذهب بالإضافة إلى شكل القطعة دورًا مهمًا في تحديد سعر المصنعية.