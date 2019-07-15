بكام في البنك.. سعر الريال السعودي اليوم في جميع البنوك المصرية و من داخل المملكة العربية السعودية

سعر الريال السعودي اليوم، يبحث الناس من جميع أنحاء العالم عن سعر تغيير الريال السعودي من جميع العملات، فبإقتراب موسم الحج وبدأ توافد الحجاج من جميع أنحاء العالم، يتجه الناس الى شراء العملة السعودية، و على الرغم من إزدياد الطلب على شراء عملة الريال السعودي إلا أن سعر الريال تناقص عن أول الشهر الحالي بنحو قرشين لكل ريال، و تناقص سعر الريال منذ بدأ العام الحالي حيث وصل أعلى سعر له في يوم 26 يناير من عام 2019 و وصل الى 4.88 جنية و يستمر في النزول حتى وقتنا الحالي .

سعر الريال مقابل الجنية المصري

سعر الريال السعودي اليوم إرتفع بقيمة واحد قرش عن يوم السبت الموافق 13 من شهر يوليو، حيث سجل الريال السعودي اليوم نحو 4.44 جنيهأً مصريا للبيع و نحو 4.41 للشراء .

سعر الريال في جميع البنوك المصرية و السعوديه

سجل سعر الريال السعودي اليوم أعلى سعر له في بنك عودة، حيث بلغ نحو 4.41 للشراء، كما بلغ سعر البيع في جميع البنوك 4.44 جنيهاً، أما في حال تم شراء الريال السعودي من داخل المملكه العربية السعودية فقد سجل الريال السعودي مقابل الجنية المصري نحو 4.42 جنيهأً في محلات الصرافة السعودية والبنوك .

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك عودة 4.41 4.44 بنك مصر 4.40 4.44 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.38 4.44 البنك الاهلي المصري 4.40 4.44 بنك المشرق 4.39 4.44 بنك الاسكندرية 4.38 4.44 بنك أبوظبي الإسلامي 4.4 4.44 البنك المركزي المصري 4.41 4.44

وسنتابع مع حضراتكم زوار موقع نجوم مصريه أسعار الريال مقابل الجنية طوال موسم الحج .