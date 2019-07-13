بكام في البنك.. اعرف جدول أسعار الدولار اليوم السبت 13 يوليو 2019 مقابل الجنيه

أسعار الدولار اليوم السبت شهدت استقرار عند نفس متوسطات سعر الدولار الخميس التي سجلتها البنوك في نهاية التعاملات المسائية، وقد شهد الدولار مقابل الجنيه تراجع منذ أول أيام شهر يوليو وحتى الآن بنحو 8 قروش، وتراجع الدولار منذ أول أيام شهر رمضان الكريم وحتى اليوم السبت 13 يوليو بنحو 53 قرش، وسجل الدولار اليوم السبت في بنك مصر والأهلي المصري للشراء 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في بنك عودة سجل سعر الدولار اليوم 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع، واستقر في التجاري الدولي منذ أكثر من أسبوع عند 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.65 جنيه.

وبلغت قيمة الدولار أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار بنحو 16.55 للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار على مدار اليوم عبر موقع نجوم مصرية.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك نستعرضها معكم الآن من خلال جدول شامل أبرز البنوك في مصر، وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بباقي البنوك عند 16.59 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بقيمة 16.65 جنيه.

البنك شراء بيع بنك البركة 16.57 16.67 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 المصرف المتحد 16.57 16.67 بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65 بنك الإسكندرية 16.55 16.65 بنك مصر 16.57 16.67 البنك المصري الخليجي 16.57 16.67

وسجل في بنك قطر الوطني 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار أقل سعر للشراء بنحو 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك شهدت كافة العملات العربية والأجنبية استقرار مقابل الجنيه المصري في أحدث تقارير صادرة من البنوك حتى الآن، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي للشراء 4.41 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، ومن المتوقع أن يشهد سعر الريال مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة تحركات جديداً خاصةً مع اقتراب موسم الحج.

أسعار العملات الموجودة بالجدول السابق هي أحدث أسعار طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات جديدة بداخل البنوك على مدار اليوم السبت، ومن المتوقع أن تشهد كافة العملات استقرار نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك، وقد تتحرك أسعار العملات مقابل الجنيه مع بداية تعاملات غداً الأحد.