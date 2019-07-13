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بكام في البنك.. اعرف جدول أسعار الدولار اليوم السبت 13 يوليو 2019 مقابل الجنيه

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
بكام في البنك.. اعرف جدول أسعار الدولار اليوم السبت 13 يوليو 2019 مقابل الجنيه
أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم السبت شهدت استقرار عند نفس متوسطات سعر الدولار الخميس التي سجلتها البنوك في نهاية التعاملات المسائية، وقد شهد الدولار مقابل الجنيه تراجع منذ أول أيام شهر يوليو وحتى الآن بنحو 8 قروش، وتراجع الدولار منذ أول أيام شهر رمضان الكريم وحتى اليوم السبت 13 يوليو بنحو 53 قرش، وسجل الدولار اليوم السبت في بنك مصر والأهلي المصري للشراء 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في بنك عودة سجل سعر الدولار اليوم 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع، واستقر في التجاري الدولي منذ أكثر من أسبوع عند 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.65 جنيه.

وبلغت قيمة الدولار أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار بنحو 16.55 للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار على مدار اليوم عبر موقع نجوم مصرية.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك نستعرضها معكم الآن من خلال جدول شامل أبرز البنوك في مصر، وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بباقي البنوك عند 16.59 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بقيمة 16.65 جنيه.

البنكشراءبيع
بنك البركة16.5716.67
البنك الأهلي المصري16.5716.67
المصرف المتحد16.5716.67
بنك التعمير والإسكان16.5616.66
البنك العربي الأفريقي الدولي16.5616.66
البنك التجاري الدولي CIB16.5516.65
بنك الإسكندرية16.5516.65
بنك مصر16.5716.67
البنك المصري الخليجي16.5716.67

وسجل في بنك قطر الوطني 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار أقل سعر للشراء بنحو 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك شهدت كافة العملات العربية والأجنبية استقرار مقابل الجنيه المصري في أحدث تقارير صادرة من البنوك حتى الآن، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي للشراء 4.41 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، ومن المتوقع أن يشهد سعر الريال مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة تحركات جديداً خاصةً مع اقتراب موسم الحج.

أسعار العملات الموجودة بالجدول السابق هي أحدث أسعار طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات جديدة بداخل البنوك على مدار اليوم السبت، ومن المتوقع أن تشهد كافة العملات استقرار نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك، وقد تتحرك أسعار العملات مقابل الجنيه مع بداية تعاملات غداً الأحد.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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