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بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه
أسعار الدولار

سجل سعر الدولار اليوم تراجع طفيف في بعض البنوك مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك ليوم الإثنين، فقد تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية بنحو قرش ليُسجل الآن للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في  كل من بنك قناة السويس وبنك مصر إيران للتنمية بنحو قرش ليُسجل وفق أخر تقارير 16.55 جنيه مقابل 16.65 للبيع، واستقرت أسعار الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري عند 16.56 للشراء أمام 16.66 للبيع عقب تراجعه في تعاملات أمس بنحو قرش.

أسعار الدولار اليوم

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية بعد تراجعه اليوم أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه، واستقر سعر الدولار لليوم الرابع في كريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، واستقر الدولار في التجاري الدولي بعد انخفاضه في تعاملات أمس ليُسجل الآن 16.54 للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك شهد سعر الدولار اليوم تباين في قيمة الورقة الخضراء بمختلف البنوك ما بين تراجع واستقرار، ولكن التراجع هو السمة السائدة منذ تعاملات أمس الأحد، جديراً بالذكر أن أسعار العملات بشكل عام أصبح يشهد تحركات جديدة ما بين ارتفاع وإنخفاض خلال أيام عمل البنوك لإرتباط قيمة العملات أمام الجنيه بحالة العرض والطلب.

بنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري16.541616.6681
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5816.68
كريدي أجريكول16.5716.67
بنك البركة16.5716.67
بنك عودة16.5616.66
البنك الأهلي المصري16.5616.66
المصرف المتحد16.5616.66
بنك مصر16.5616.66
بنك الإسكندرية16.5416.64

وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقى الدولى 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان منذ أكثر من أسبوع عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وفق أخر تقارير صادرة من بنك مصر 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وقدم البنك العربي الأفريقى الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.44 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد الريال السعودي في بنوك مصر تغييرات طفيفة طبقاً لحالة العرض والطلب وبالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه

بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه

وسجل اليورو مقابل الجنيه مع تعاملات الإثنين ارتفاع طفيف، ليُسجل الآن 18.65 جنيه للشراء مقابل 18.79 للبيع، ويُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.68 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي في أحدث تعاملات لبنك مصر 4.51 جنيه للشراء مقابل 4.54 جنيه للبيع.

عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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