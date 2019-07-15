بكام شراء وبيع.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 15-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم تراجع طفيف في بعض البنوك مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك ليوم الإثنين، فقد تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية بنحو قرش ليُسجل الآن للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس وبنك مصر إيران للتنمية بنحو قرش ليُسجل وفق أخر تقارير 16.55 جنيه مقابل 16.65 للبيع، واستقرت أسعار الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري عند 16.56 للشراء أمام 16.66 للبيع عقب تراجعه في تعاملات أمس بنحو قرش.

أسعار الدولار اليوم

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية بعد تراجعه اليوم أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه، واستقر سعر الدولار لليوم الرابع في كريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، واستقر الدولار في التجاري الدولي بعد انخفاضه في تعاملات أمس ليُسجل الآن 16.54 للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك شهد سعر الدولار اليوم تباين في قيمة الورقة الخضراء بمختلف البنوك ما بين تراجع واستقرار، ولكن التراجع هو السمة السائدة منذ تعاملات أمس الأحد، جديراً بالذكر أن أسعار العملات بشكل عام أصبح يشهد تحركات جديدة ما بين ارتفاع وإنخفاض خلال أيام عمل البنوك لإرتباط قيمة العملات أمام الجنيه بحالة العرض والطلب.

بنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16.5416 16.6681 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68 كريدي أجريكول 16.57 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.56 16.66 بنك مصر 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.54 16.64

وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقى الدولى 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان منذ أكثر من أسبوع عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وفق أخر تقارير صادرة من بنك مصر 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وقدم البنك العربي الأفريقى الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.44 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد الريال السعودي في بنوك مصر تغييرات طفيفة طبقاً لحالة العرض والطلب وبالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

وسجل اليورو مقابل الجنيه مع تعاملات الإثنين ارتفاع طفيف، ليُسجل الآن 18.65 جنيه للشراء مقابل 18.79 للبيع، ويُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.68 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي في أحدث تعاملات لبنك مصر 4.51 جنيه للشراء مقابل 4.54 جنيه للبيع.