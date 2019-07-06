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بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 6-7-2019 بدون مصنعية في مصر والسعودية

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 6-7-2019 بدون مصنعية في مصر والسعودية
أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم مع تعاملات السبت لليوم الثاني على التوالي وفق أخر تقارير وذلك عقب انخفاض الأوقية بنحو 14 دولار مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد تراجعت أمس بشكل طفيف بنحو جنيه للجرام الواحد، وواصلت أسعار الذهب اليوم تراجعها في مصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، تزامناً مع أحدث سعر للأوقية والتي بلغت قيمتها الآن بنحو 1399 دولار.

سعر الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم تراجعه في محلات الصاغة بمصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة بنحو 643 جنيه مقابل الجرام، وسجل الجنيه الذهب انخفاض جديد بنحو أكثر من 56 جنيه مقارنة بتعاملات أمس، ليُسجل الآن وفق تعاملات السبت 5144 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من فئة عيار 21، الأسعار التالية لا تشمل قيمة المصنعية.

الوحدةالسعر بالجنيه المصري مقابل الجرام
عيار 24735
عيار 21643
عيار 18552
الجنيه الذهب5144
أوقية الذهب1399 دولار

وقد شهر سعر الذهب تذبذبات عديدة ما بين ارتفاع وإنخفاض خلال الفترة الماضية، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب خلال الشهر الماضي قد شهدت عدة قفزات عديدة ليبلغ قيمة الزيادة في أعيرة الذهب بنحو أكثر من 44 جنيه.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وتراجعت أسعار الذهب في السعودية بالتزامن مع انخفاض الأوقية، حيث سجل متوسط سعر الأوقية في السعودية مقابل الريال السعودي بنحو 5248 ريال، وسجل عيار 21 وفق أخر تقارير صادرة 147.66 ريال للجرام بدلاً من 149.30 ريال في تعاملات أمس الجمعة.

الوحدةالسعر بالريال السعودي لكل جرامالسعر بالدولار الأمريكي مقابل الجرام
عيار 24168.7544.99
عيار 22154.6941.24
عيار 21147.6639.37
عيار 18126.5633.75
الجنيه الذهب1181314.96

وقد تراجع الجنيه الذهب بنحو 13 ريال في أحدث تعاملات له السبت، علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية والتي تختلف وفق عدة عوامل مثل حجم المشغولات، وماركة الذهب.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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