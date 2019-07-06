بكام الجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 6-7-2019 بدون مصنعية في مصر والسعودية

تراجع سعر الذهب اليوم مع تعاملات السبت لليوم الثاني على التوالي وفق أخر تقارير وذلك عقب انخفاض الأوقية بنحو 14 دولار مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد تراجعت أمس بشكل طفيف بنحو جنيه للجرام الواحد، وواصلت أسعار الذهب اليوم تراجعها في مصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، تزامناً مع أحدث سعر للأوقية والتي بلغت قيمتها الآن بنحو 1399 دولار.

سعر الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم تراجعه في محلات الصاغة بمصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة بنحو 643 جنيه مقابل الجرام، وسجل الجنيه الذهب انخفاض جديد بنحو أكثر من 56 جنيه مقارنة بتعاملات أمس، ليُسجل الآن وفق تعاملات السبت 5144 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من فئة عيار 21، الأسعار التالية لا تشمل قيمة المصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري مقابل الجرام عيار 24 735 عيار 21 643 عيار 18 552 الجنيه الذهب 5144 أوقية الذهب 1399 دولار

وقد شهر سعر الذهب تذبذبات عديدة ما بين ارتفاع وإنخفاض خلال الفترة الماضية، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب خلال الشهر الماضي قد شهدت عدة قفزات عديدة ليبلغ قيمة الزيادة في أعيرة الذهب بنحو أكثر من 44 جنيه.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وتراجعت أسعار الذهب في السعودية بالتزامن مع انخفاض الأوقية، حيث سجل متوسط سعر الأوقية في السعودية مقابل الريال السعودي بنحو 5248 ريال، وسجل عيار 21 وفق أخر تقارير صادرة 147.66 ريال للجرام بدلاً من 149.30 ريال في تعاملات أمس الجمعة.

الوحدة السعر بالريال السعودي لكل جرام السعر بالدولار الأمريكي مقابل الجرام عيار 24 168.75 44.99 عيار 22 154.69 41.24 عيار 21 147.66 39.37 عيار 18 126.56 33.75 الجنيه الذهب 1181 314.96

وقد تراجع الجنيه الذهب بنحو 13 ريال في أحدث تعاملات له السبت، علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية والتي تختلف وفق عدة عوامل مثل حجم المشغولات، وماركة الذهب.