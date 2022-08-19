بكام أسعار المانجو اليوم في سوق العبور لموسم 2022
تعتبر المانجو أحد الفواكه اللذيذة الطعم والتي تتميز بوجود محبين وعشاق لها في كل مكان ومنذ لحظة ظهورها في الأسواق، فإن عملية الشراء والبحث عن أنواعها يبقى مستمراً إلى أن تختفي وينتهي موسمها إلا أن الكثير من ربات البيوت والمصانع والشركات المتخصصة في إنتاج عصير المانجو لا يضيعون الموسم بدون تخزين المزيد منها في الثلاجات والاحتفاظ به للاستمتاع بطعمها اللذيذ قي غير أوانها.
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور
وتنشر العديد من المنصات الرسمية إعلان أسعار المانجو يومياً طوال الموسم فهي تختلف من نوع لآخر كما أنها تختلف أيضا من وقت لآخر وعلى حسب الاستهلاك وقانون العرض والطلب، إلا أن هناك بعض من الأنواع الجيدة ذات الطعم السكري والرائحة المميزة سعرها مرتفع قليلا عن باقي الأصناف ونعرض في السطور التالية أسعار المانجو وفق أحدث معطيات تم نشرها من سوق العبور
|الصنف بالكيلو
|الحد الأدنى للسعر
|الحد الأقصى للسعر
|مانجو هندي
|13 جنيه
|17 جنيه
|مانجو تيمور
|14 جنيه
|20 جنيه
|مانجو جولك
|9 جنيه
|15 جنيه
|مانجو الصديقة
|1ذ1 جنيه
|15 جنيه
|مانجو دبشة
|9 جنيه
|15 جنيه
|مانجو فص
|30 جنيه
|45 جنيه
|مانجو فونس
|13 جنيه
|17 جنيه
|مانجو بلدي
|7 جنيه
|10 جنيه
|مانجو زبدية
|9 جنيه
|11 جنيه
|مانجو بيض العجل
|8 جنيه
|14 جنيه
|مانجو سكري
|9 جنيه
|15 جنيه
|مانجو سنارة
|8 جنيه
|14 جنيه
|مانجو تومي
|8 جنيه
|14 جنيه
|مانجو فجر كلان
|8 جنيه
|14 جنيه
|مانجو تومي
|8 جنيه
|14 جنيه