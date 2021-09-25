بعروض مغرية..فائدة البنك الأهلي على الشهادات الإدخارية

البنك الأهلي المصري يتحدى نفسه من خلال تقديم أفضل الخدمات على مستوى البنوك، سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكنه الآن يقدم لك أفضل الفوائد على شهادات الادخار الثلاثية دون تغيير بقرارات مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي وقراره لتثبيت سعر الفائدة.

حدد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه الأسبوع الماضي، وبحسب أحدث الأرقام، فقد تم تثبيت سعر الفائدة على مدار عشرة أشهر، والسبب في ذلك هو الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث ظل التضخم بين 7٪ و 2٪.

أسعار الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلي

البنك الأهلي هو أحد البنوك التي تقدم شهادات ثلاثية بفائدة عالية وعائد مرتفع مقارنة بالعديد من البنوك الأخرى، بمدد تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، ومزايا متعددة ومختلفة.

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أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات: معدل الفائدة السنوي 11٪ و تصرف بنظام العائد الشهري.

الشهادة البلاتينية نظام 5 سنوات: عائد شهري، معدل فائدة سنوي 10.25 بالمائة.

شهادة استثمار (أ) لمدة 10 سنوات: يتم دفع العائد في نهاية المدة، ومعدل الفائدة السنوي هو 9.75 بالمائة.

شهادة استثمار (ب) مدة عام: عائد شهري، معدل فائدة سنوي 9.75 بالمائة.

شهادة استثمار (ب) مدتها سنتان: معدل الفائدة 9.5 بالمائة سنويًا، والعائد ربع سنوي.

شهادة استثمار (ب) لمدة 3 سنوات: عوائد ربع سنوية بمعدل فائدة سنوي 9.25 بالمائة.