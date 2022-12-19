بعد ارتفاع الطن 3000 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 فى الأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الإثنين 19-12-2022 ارتفاعًا ملحوظًا، في العديد من المصانع العاملة في هذا القطاع خلال تعاملات الشهر الحالي ديسمبر 2022، وكشفت بعض المصانع عن ارتفاع الأسعار بعد إرسال رسائل إلى عملائها لزيادة سعر طن الحديد في الشهر الحالي من عام 2022 إلى 3000 جنيه للطن، وفي هذا المقال سنعرض لكم أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في المصانع، وقد تزداد عند تجار بالتجزئة بسبب تكلفة الشحن والتسليم من محافظة إلى أخرى حسب المسافة.

مصنع السويس للصلب

كشف مصنع السويس لأعمال الحديد والصلب، أن سعر الطن وصل إلى 20350 جنيهاً منها 14% قيمة مضافة، منذ بداية الشهر الحالي، بدلاً من 19550 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، وتقدر الزيادة بنحو 800 جنيه مصري.

حديد المصريين

وأعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة سعر الطن من المنتجات الطويلة واللفائف إلى 23350 جنيهًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14%، بدلًا من 20350 جنيهًا، بزيادة قدرها 3000 جنيه.

السويس للصلب

كما أوضح مصنع السويسي للصلب، أن سعر الطن من الأطوال واللفائف سيرتفع ليصل إلى 23.350 جنيه بما في ذلك 14% ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من 20350 جنيهًا، بزيادة قُدرها 3 آلاف جنيه.

بشاي للصلب

ورفعت مجموعة بشاي للصلب سعر طن حديد التسليح بدءًا من 1/12/2022 إلى 1604 جنيهات، ليصل سعر طن الحديد إلى 21204 جنيهات بدلاً من 19600 جنيهاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة 14%.

حديد عز

وكان حديد عز على القائمة، حيث رفع سعر طن الحديد في أطوال ولفائف إلى مستوى قياسي بلغ 23.450 جنيهًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% المفروضة على حديد عز، بدلاً من 20.450 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 3000 جنيه.

حديد الجيوشي

كما كشفت شركة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر ديسمبر الحالي، وحددت 20300 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، مقارنة بـ 19200 بأسعار شهر نوفمبر الماضي.

وتعد الزيادة الجديدة في أسعار الحديد هي الثانية في فترة قصيرة، بعد أن أعلنت نفس الشركات عن زيادات أسعارها في أوائل نوفمبر 2022، بعد توقف المبيعات والتسعير عن الفترة الماضية حتى استقرت الأسعار الجديدة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.