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بعد ارتفاع الأخضر… سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022 بيع وشراء

مصطفى أبو حجازي

ارتفع سعر الدينار الكويتي داخل البنوك المصرية بشكل كبير ليصل إلى 77.5 جنيهًا، وذلك بعد القرار المتعلق بالبنك المركزي المصري حول رفع سعر الفائدة من جديد بواقع 200 نقطة أساس وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تجاه العملات، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة. 

بعد ارتفاع الأخضر… سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 31-10-2022 بيع وشراء

ما هي أسعار الدينار الكويتي اليوم 31 أكتوبر في البنوك المصرية 

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم القيم التالية: 

الدينار الكويتي

إسم البنك  سعر بيع الدينار الكويتي  سعر شراء الدينار الكويتي 
البنك التجاري الدولي  77.59 جنيهًا مصريًا.  75.38 جنيهًا مصريًا. 
بنك saib  78.24 جنيهًا مصريًا.  77.89 جنيهًا مصريًا.
بنك كريدى أجريكول  80.52 جنيهًا مصريًا.  74.61 جنيهًا مصريًا. 
المصرف المتحد  78.21 جنيهًا مصريًا.  73.03 جنيهًا مصريًا. 
البنك المركزي المصري  74.30 جنيهًا مصريًا.  73.81 جنيهًا مصريًا. 
البنك الأهلي المصري  75.12 جنيهًا مصريًا.  72.13 جنيهًا مصريًا. 
بنك مصر  75.12 جنيهًا مصريًا.  72.16 جنيهًا مصريًا. 
البنك المصري الخليجي  78.24 جنيهًا مصريًا.  74.71 جنيهًا مصريًا. 
البنك الأهلي الكويتي  74.93 جنيهًا مصريًا.  73.18 جنيهًا مصريًا. 
مصرف أبو ظبي الإسلامي  78.21 جنيهًا مصريًا.  76.57 جنيهًا مصريًا. 
مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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