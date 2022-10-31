بعد ارتفاع الأخضر… سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022 بيع وشراء

ارتفع سعر الدينار الكويتي داخل البنوك المصرية بشكل كبير ليصل إلى 77.5 جنيهًا، وذلك بعد القرار المتعلق بالبنك المركزي المصري حول رفع سعر الفائدة من جديد بواقع 200 نقطة أساس وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تجاه العملات، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة.

ما هي أسعار الدينار الكويتي اليوم 31 أكتوبر في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم القيم التالية: