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بعد ارتفاعه 8 جنيهات أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
بعد ارتفاعه 8 جنيهات أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في الفترة الحالية في مصر حالة من الاضطراب والتباين والشديد، فتنخفض أسعار الذهب لعدة أيام، ثم تفاجئنا بارتفاع مفاجئ في أيام أخرى، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص في حالة بحث دائمة ومستمرة عن أجدد وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نقدم لك أحدث أسعار المعدن الأصفر لليوم الجمعة 19 من شهر يوليو 2019.

وبعد الارتفاع الكبير الذي قد شهدته أسعار الذهب يوم أمس الخميس الموافق 18 يوليو 2019، والذي قد ارتفع بمقدار 8 جنيهات، يرغب الكثيرين في الإطلاع على أحدث المستجدات الخاصة بأسعار الذهب، سواء كانوا مستثمرين في المقام الأول، أو تجار، أو حتى للأشخاص الراغبين في الإدخار أيضًا، وكذلك الأشخاص المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الذهب تسجل تفاوت واختلاف في بعض الأحيان ما بين تاجر و آخر ، فمن الممكن أن يختلف سعر الذهب بقدر 30 أو 40 جنيه تبعًا للمصنعية التي يضعها الصائغ، ولكن يظل سعر الجرام ثابتًا على مختلف الأصعدة، واليوم من خلال الجدول التالي نوضح لكم كل ما يتعلق بأسعار الذهب لليوم الجمعة.

عيار الذهبالسعر بالجنيه المصريالسعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24765 جنيه مصري44.35$ دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 21669 جنيه مصري38.83$ دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 18574 جنيه مصري33.25$ دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب5437 جنيه مصري315.30$ دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب_____1,450 $ دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب765.000 جنيه مصري____
سعر الدولار اليوم16.66 جنيه مصري1$ دولار أمريكي

أسعار الفضة في الأسواق المصرية

وتجدر الإشارة إلى كون أسعار الفضة في مصر تشهد حالة من التذبذب أيضًا، ولكن بقدر بسيط، ونوضح لك من خلال موقعنا ما يتعلق بأسعار الفضة على مختلف الأصعدة.

عيار الفضةالاسم التجاريالسعر بالجنية المصري
عيار 80فضة المجوهرات6.44 جنيه مصري
عيار 90فضة العملات7.25 جنيه مصري
عيار 92.5الفضة الاسترليني7.45 جنيه مصري
عيار 95.8الفضة البريطانية7.72 جنيه مصري
عيار 99.9الفضة النقية8.05 جنيه مصري
أوقية الفضة_______250.52 جنيه مصري

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

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