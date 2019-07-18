بعد ارتفاعه 8 جنيهات أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب في الفترة الحالية في مصر حالة من الاضطراب والتباين والشديد، فتنخفض أسعار الذهب لعدة أيام، ثم تفاجئنا بارتفاع مفاجئ في أيام أخرى، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص في حالة بحث دائمة ومستمرة عن أجدد وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نقدم لك أحدث أسعار المعدن الأصفر لليوم الجمعة 19 من شهر يوليو 2019.

وبعد الارتفاع الكبير الذي قد شهدته أسعار الذهب يوم أمس الخميس الموافق 18 يوليو 2019، والذي قد ارتفع بمقدار 8 جنيهات، يرغب الكثيرين في الإطلاع على أحدث المستجدات الخاصة بأسعار الذهب، سواء كانوا مستثمرين في المقام الأول، أو تجار، أو حتى للأشخاص الراغبين في الإدخار أيضًا، وكذلك الأشخاص المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الذهب تسجل تفاوت واختلاف في بعض الأحيان ما بين تاجر و آخر ، فمن الممكن أن يختلف سعر الذهب بقدر 30 أو 40 جنيه تبعًا للمصنعية التي يضعها الصائغ، ولكن يظل سعر الجرام ثابتًا على مختلف الأصعدة، واليوم من خلال الجدول التالي نوضح لكم كل ما يتعلق بأسعار الذهب لليوم الجمعة.

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 765 جنيه مصري 44.35$ دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 669 جنيه مصري 38.83$ دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 18 574 جنيه مصري 33.25$ دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 5437 جنيه مصري 315.30$ دولار أمريكي سعر أوقية الذهب _____ 1,450 $ دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 765.000 جنيه مصري ____ سعر الدولار اليوم 16.66 جنيه مصري 1$ دولار أمريكي

أسعار الفضة في الأسواق المصرية

وتجدر الإشارة إلى كون أسعار الفضة في مصر تشهد حالة من التذبذب أيضًا، ولكن بقدر بسيط، ونوضح لك من خلال موقعنا ما يتعلق بأسعار الفضة على مختلف الأصعدة.