سعر الذهب
أسعار الذهب
أخبار إقتصادية

بعد ارتفاعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0

شهدت أسعار الذهب داخل مصر حالة من التأثر بالارتفاع العالمي الحادث في سعر الذهب بالبورصة الدولية ، ليشهد الذهب أعلي مستوي له منذ 6 سنوات ، فقد انتهت تعاملات يوم أمس بارتفاع أسعار الأمر ، ومن نحرص عن طريق موقع نجوم مصرية على تقديم متابعة يومية لمختلف أسعار الأعيرة الذهبية الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية.



ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب على المستوى الاقتصادي العالمي كانت قد شهدت حالة من الارتفاع ، ويرجع ذلك لكون الذهب يعتبر أحد أهم الإستثمارات الأمنة ، وذلك في ظل تصاعد التوتر التجاري عالميًا بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، والصين.

وقد أتى ذلك بالتزامن مع التراجع الضخم الذي قد أصاب أسواق المال ، بالإضافة إلى قلة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام ، ومن هنا يرغب عدد كبير للغاية من الأشخاص بمتابعة أحدث التطورات التي تطرأ على أسواق الذهب.



ونقدم لك من خلال الجداول التالية ، أحدث وأدق أسعار تداول الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، بغير أن يتم إضافة المصنعية إليها ، ويجب ذكر أن مصنعية الذهب تختلف ما بين تاجر وآخر ، وما بين منطقة وأخرى ، فمن الممكن أن تبدأ المصنعية بداية من 40 جنيه مصري وصولاً إلى 200 جنيه مصري.

أسعار الذهب لليوم الأربعاء 4 – 9



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24805 إلى 807
عيار 22738 إلى 740
عيار 21704 إلى 706
عيار 18603 إلى 605
عيار 14469 إلى 471
عيار 12402 إلى 403
الاونصة25,022 إلى 25,093
الجنيه الذهب5,632 إلى 5,648
الكيلو804,571 إلى 806,857

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24823.58 جنيه$49.78
سعر الذهب عيار 22754.96 جنيه$45.63
اسعار الذهب عيار 21720.65 جنيه$43.56
اسعار الذهب عيار 18617.70 جنيه$37.34
سعر الذهب عيار 14480.43 جنيه$29.04
سعر الذهب عيار 12411.79 جنيه$24.89
سعر الذهب عيار 9308.85 جنيه$18.67
اسعار أوقية الذهب25,613 جنيه$1,548
اسعار جنيه الذهب5,765 جنيه$348.48
اسعار كيلو الذهب823,584 جنيه$49,781


متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14
25 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54
24 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54

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الشيماء عزيز خضير

    خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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