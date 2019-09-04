بعد ارتفاعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب داخل مصر حالة من التأثر بالارتفاع العالمي الحادث في سعر الذهب بالبورصة الدولية ، ليشهد الذهب أعلي مستوي له منذ 6 سنوات ، فقد انتهت تعاملات يوم أمس بارتفاع أسعار الأمر ، ومن نحرص عن طريق موقع نجوم مصرية على تقديم متابعة يومية لمختلف أسعار الأعيرة الذهبية الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية.







ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب على المستوى الاقتصادي العالمي كانت قد شهدت حالة من الارتفاع ، ويرجع ذلك لكون الذهب يعتبر أحد أهم الإستثمارات الأمنة ، وذلك في ظل تصاعد التوتر التجاري عالميًا بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، والصين.

وقد أتى ذلك بالتزامن مع التراجع الضخم الذي قد أصاب أسواق المال ، بالإضافة إلى قلة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام ، ومن هنا يرغب عدد كبير للغاية من الأشخاص بمتابعة أحدث التطورات التي تطرأ على أسواق الذهب.







ونقدم لك من خلال الجداول التالية ، أحدث وأدق أسعار تداول الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، بغير أن يتم إضافة المصنعية إليها ، ويجب ذكر أن مصنعية الذهب تختلف ما بين تاجر وآخر ، وما بين منطقة وأخرى ، فمن الممكن أن تبدأ المصنعية بداية من 40 جنيه مصري وصولاً إلى 200 جنيه مصري.

أسعار الذهب لليوم الأربعاء 4 – 9







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 805 إلى 807 عيار 22 738 إلى 740 عيار 21 704 إلى 706 عيار 18 603 إلى 605 عيار 14 469 إلى 471 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 25,022 إلى 25,093 الجنيه الذهب 5,632 إلى 5,648 الكيلو 804,571 إلى 806,857

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 823.58 جنيه $49.78 سعر الذهب عيار 22 754.96 جنيه $45.63 اسعار الذهب عيار 21 720.65 جنيه $43.56 اسعار الذهب عيار 18 617.70 جنيه $37.34 سعر الذهب عيار 14 480.43 جنيه $29.04 سعر الذهب عيار 12 411.79 جنيه $24.89 سعر الذهب عيار 9 308.85 جنيه $18.67 اسعار أوقية الذهب 25,613 جنيه $1,548 اسعار جنيه الذهب 5,765 جنيه $348.48 اسعار كيلو الذهب 823,584 جنيه $49,781







متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14 25 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54 24 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54