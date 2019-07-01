رابط اضافة المواليد الجدد 2019 عبر موقع الوزارة tamwin.com.eg- خدمة استخراج بطاقات التموين عبر الهاتف المحمول 📱

أعلنت وزارة التموين والتجارة والداخلية في جمهورية مصر العربية، عن خدمة حديثة أطلقتها وزارة التموين باستخراج البطاقات التموينية من خلال الهاتف المحمول وهذه الخدمة ليست صعبة على المواطن وأصبح من السهل على أي مواطن استخراج بطاقة التموين وهو في مكانه دون الحاجة لزيارة مكتب التموين التابع له، وأن قيمة استخراج بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول لا تتعدى جنيهين فقط لاغير وهي قيمة إرسال رسالتين على العدد المحدد من منحى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر مؤتمر صحفي أنه قد تم إضافة جزء من المواليد الجدد على بطاقة التموين والاستفادة من الدعم بالخبز والسلع التموينية، وسيتم صرف الدعم لهم ابتدأ من الشهر الحالي.

استخراج بطاقات التموين من خلال الهاتف المحمول الخاص بك

والمهم ذكره، أن الخدمة الحديثة التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة المصرية أتت من باب حرصها على تخفيف العبء على المواطن المصري البسيط وخصوصا في استخراج بطاقة التموين والتي قد كانت تفتقر أمور كثيرة لاستخراجها بالإضافة إلى الزحام والانتظار في مواجهة مكاتب التموين، واليوم من موقعنا سنقدم لكم بالخطوات طريقة استخراج بطاقتك التموينية من المنزل بدون الذهاب للمكتب وتفعليها عن طريق الهاتف المحمول.

فيديو إرشادي لاستكمال بيانات بطاقة التموين لهذا العام

بالخطوات تعرف على طريقة استخراج بطاقتك التموين من خلال هاتفك المحمول

زيارة أكثر قربا فرع تموين، ومن ثم يقوم المواطن بالتقدم إلى الموظف المتخصص ليطلب منه إلحاق مناشدة إلكتروني.

يتم إرسال برقية فارغة من الهاتف المحمول إلى العدد الخاص وهو91237 علماً بان سعر الرسالة الواحدة جنيها واحد لاغير.

يتم الاستجابة إلى الرسالة المرسلة لشرح الوضع “هل تم إلحاق المطلب الإلكتروني أم أبى”، وفي حال الرفض يلزم على الساكن العودة إلى الموظف المتخصص مرة ثانية ليتم تسجيله إلكترونياً، وفي حال تم التأكيد على إلحاق المطلب الإلكتروني، سوف يتم إرسال برقية بعد أسبوع من وزارة التموين يوضح عن طريقها هل تم موافقة المطلب أم تم رفضه، وفي حال الرفض لن يتم أوضح العوامل.

بعد مرور أسبوع آخر، ستقوم وزارة التموين بإرسال برقية حديثة للمواطن تتضمن على تفسير بأنه قد تم استخراج بطاقة التموين المخصصة به وعليه السياق لاستلامها من أكثر قربا فرع تموين له.

يلزم على المواطن المصري، بعد استلامه الرسالة التي تفقد بإتمام عملية استخراج البطاقة التموينية له، أن يقوم بإرسال برقية حديثة على ذات العدد 91237 ويكتب فيها رقم “1”، علماً بأن سعر الرسالة جنيه واحد لاغير.

بعد هذا تقوم وزارة التموين بالاستجابة على برقية المواطن ”الثانية” وترسل له برقية حديثة محتوية على الرقم السري المخصص ببطاقة التموين، والذي عن طريقه يتم تنشيط بطاقتك.

تعرف على رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2019

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن موعد البدء في إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين المستحقين للدعم، وتلك الموعد خلال الشهر الحالي، وسوف نعرض على حضراتكم رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد واستكمال بيانات بطاقة التموين، والرابط الرسمي لـ موقع دعم مصر “هنـــــا“.

ما هي الخدمات المقدمة من وزارة التموين 2019؟

ومن خلال موقعنا نجوم مصرية قمنا بتوضيح كافة الخطوات لطريقة استخراج بطاقتك التموين من خلال الهاتف المحمول، موضحة بالتفصيل، إضافة إلى ذلك تقرير بكافة الخدمات المتوفرة والمقدمة من قَبل وزارة التموين، ومعلومات عن الأوراق المطلوبة في حالة التقديم لأول مرة لبطاقة التموين أو الفصل العائلي أو بدل الفاقد أو إضافة المواليد الجدد من هنــــــــــا.

وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن فتح على بطاقات التموين ابتداءً من يوليو الجاري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين من هنـــــــــــا.

وفي حالة أي تغيرات ستقوم أسرة موقع “نجوم مصرية” بنشرها لكم على الفور، كما قومنا بتقديم كل الخطوات بالصور وبالتفصيل، وعند تغير أي شيء وإضافة أي معلومة جديدة ستقوم أسرة “نجوم مصرية” على الفور بنشرها، كما قدمت أسرة الموقع جميع الخطوات بالتفصيل لاستخراج بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول بشرح وافي وسهل، ولأي سؤال أترك تعليقك وسنرد عليكم مباشرًا.